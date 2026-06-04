Osvajač Super Bowla 2014. Russell Wilson okončao igračku karijeru

Osvajač Super Bowla 2014. sa Seattle Seahawksima 37-godišnji Russell Wilson okončao je igračku karijeru. No, poznati vođa navale ne oprašta se od američkog nogometa budući da će sada raditi kao stručni komentator u emisiji "NFL Today" na televiziji CBS.

"Sada kada započinjem novo poglavlje u emisiji NFL Today mogu reći da je pravi blagoslov što mogu raditi ono što volim, odnosno biti dio najbolje igre na svijetu", kazao je Wilson, kojeg je 2012. u trećem krugu drafta izabrao Seattle. Mnogi su tada smatrali da neće uspjeti jer sa svojih 180 centimetara nije dovoljno visok za ulogu quarterbacka u profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL).

No, on je već u prvoj sezoni postao starter, a u drugoj je predvodio momčad do osvajanja Super Bowla. U sljedećoj sezoni njegovi Seahawksi ponovno su stigli do Super Bowla, ali su poraženi u velikom finalu od New England Patriotsa nakon što je presječeno Wilsonovo dodavanje u završnici utakmice.

Wilson je deset puta izabran u Pro-Bowl ekipu lige. Nakon Seattlea, za kojeg je igrao od 2012. do 2021., nosio je dres Denver Broncosa (2022. i 2023.), pa potom Pittsburgh Steelersa (2024.), da bi prošlu sezonu proveo u New York Giantsima, za koje je odigrao samo tri utakmice.