Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVUKAO SE

Osvajač Super Bowla 2014. Russell Wilson okončao igračku karijeru

The Met Gala
MARIO ANZUONI/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.06.2026.
u 15:33

"Sada kada započinjem novo poglavlje u emisiji NFL Today mogu reći da je pravi blagoslov što mogu raditi ono što volim, odnosno biti dio najbolje igre na svijetu", kazao je Wilson, kojeg je 2012. u trećem krugu drafta izabrao Seattle. Mnogi su tada smatrali da neće uspjeti jer sa svojih 180 centimetara nije dovoljno visok za ulogu quarterbacka u profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL).

Osvajač Super Bowla 2014. sa Seattle Seahawksima 37-godišnji Russell Wilson okončao je igračku karijeru. No, poznati vođa navale ne oprašta se od američkog nogometa budući da će sada raditi kao stručni komentator u emisiji "NFL Today" na televiziji CBS. 

"Sada kada započinjem novo poglavlje u emisiji NFL Today mogu reći da je pravi blagoslov što mogu raditi ono što volim, odnosno biti dio najbolje igre na svijetu", kazao je Wilson, kojeg je 2012. u trećem krugu drafta izabrao Seattle. Mnogi su tada smatrali da neće uspjeti jer sa svojih 180 centimetara nije dovoljno visok za ulogu quarterbacka u profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL). 

No, on je već u prvoj sezoni postao starter, a u drugoj je predvodio momčad do osvajanja Super Bowla. U sljedećoj sezoni njegovi Seahawksi ponovno su stigli do Super Bowla, ali su poraženi u velikom finalu od New England Patriotsa nakon što je presječeno Wilsonovo dodavanje u završnici utakmice. 

Wilson je deset puta izabran u Pro-Bowl ekipu lige. Nakon Seattlea, za kojeg je igrao od 2012. do 2021., nosio je dres Denver Broncosa (2022. i 2023.), pa potom Pittsburgh Steelersa (2024.), da bi prošlu sezonu proveo u New York Giantsima, za koje je odigrao samo tri utakmice.
Ključne riječi
NFL Russell Wilson

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!