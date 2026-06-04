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VELIKI USPJEH

Hrvati postali prvaci svijeta u jednom od najdramatičnijih finala u povijesti

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Dusko Marusic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
04.06.2026.
u 13:33

Najsjajnije odličje osvojili su Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, koji su postali novi svjetski prvaci u disciplini tandem mix. Hrvatski dvojac do zlata je stigao na spektakularan način, osvojivši naslov uz novi svjetski rekord te pobjedu u jednom od najdramatičnijih finala prvenstva.

Hrvatski kuglači ostvarili su još jedan povijesni uspjeh na Svjetskom prvenstvu u austrijskom Schwazu. U disciplini tandem mix, tandem žena i tandem muškaraca hrvatski predstavnici osvojili su jedno zlato I dva srebra.

Najsjajnije odličje osvojili su Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, koji su postali novi svjetski prvaci u disciplini tandem mix. Hrvatski dvojac do zlata je stigao na spektakularan način, osvojivši naslov uz novi svjetski rekord te pobjedu u jednom od najdramatičnijih finala prvenstva.

U finalu su svladali slovački tandem u sastavu Rostislav Gorecky i Jana Poliakova rezultatom 2-0, no konačni ishod ne otkriva koliko je susret bio neizvjestan. Naime, oba seta odlučena su tek nakon takozvanog "Sudden Victoryj", situacije koja nastupa kada suparnički tandem nakon odigranog seta ima jednak broj srušenih čunjeva. Tada svaki igrač izvodi još po jednu kuglu, a svaka pogreška može značiti gubitak seta.

Takvi raspleti iznimno su rijetki, a još je rjeđe da se oba seta finalnog susreta odlučuju upravo na taj način. Nataša i Bojan u tim su trenucima pokazali nevjerojatnu mentalnu snagu, koncentraciju i mirnoću te oba puta bili uspješniji od svojih slovačkih suparnika.
Sjajan dan hrvatskog kuglanja upotpunili su i ostali reprezentativci. U muškoj konkurenciji srebrnu medalju osvojili su Pere Petric i Ivan

Totić, koji su nakon odličnih nastupa tijekom cijelog natjecanja stigli do finala. U borbi za naslov svjetskih prvaka bolji su bili Slovenci Janže Luzan i Matej Lepej, koji su slavili s 2-0.

Novo srebro Hrvatskoj donijele su i Paula Polanšćak i Anja Vicković u ženskoj konkurenciji. Hrvatske reprezentativke pružile su niz odličnih nastupa na putu do finala, gdje su ih zaustavile Njemice Sarah Conrad i Luisa Ebert.

Hrvatska je medalju osvojila i dan ranije u disiplini sprint, gdje je Amela Nicol Imširović jedina stigla do bronce. Sprint su igrali još Venesa Bogdanović, Klara Sedlar, Ivan Totić, Pere Petric  I Ivan Petric.  Svjetsko prvenstvo u Schwazu nastavlja se pojedinačnim disciplinama.
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Kuglanje

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