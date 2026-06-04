U Osijeku natjecanje otvaraju obje odbojkaške reprezentacije

Osječka dvorana Gradski vrt od petka do nedjelje je domaćin utakmicama obje hrvatske odbojkaške reprezentacije koje igraju na prvom od tri turnira Europske lige u novom formatu.

Igrat će se tri turnira, tri vikenda zaredom i to u osam skupina. U Osijeku će prve na teren izaći hrvatske odbojkašice, koje u petak od 17 sati igraju protiv Grčke. Hrvatski izbornik Igor Arbutina pred start Europske lige i prve utakmice s Grčkom najavljuje dobru predstavu svoje ekipe.

„S Grčkom smo igrali prošle godine i dobili ih na njihovom terenu, no moram reći da smo mi tada odigrali zaista odličnu utakmicu, dok su one tada dosta griješile. U svakom slučaju, radi se o vrlo kvalitetnim suparnicama. Bit će to vrlo zanimljiv susret na koji smo se dobro pripremili. Grkinje su nedavno odigrale i tri pripremna susreta s Mađarskom, i pobjeđivale, dok smo mi s tom Mađarskom igrali 3-2. Nezahvalno je prognozirati ishod, ali ono što svakako možemo reći je da ćemo dati sve od sebe da Europsku ligu otvorimo pobjedom, pred nadam se našom brojnom publikom”, izjavio je Arbutina.

I naša reprezentacija je protekli tjedan imala dva trening susreta, protiv reprezentacije Slovenije, suparnica s kojima ćemo se sučeliti na posljednjem turniru u Skopju. Što se sastava tiče on je donekle izmijenjen u odnosu na ranije odigrano MEVZA prvenstvo na kojem su hrvatske djevojke zauzele drugo mjesto.

„Nema Mike Grbavice, ali se vratila Samanta Fabris, koja bi trebala igrati u Osijeku jer je zaliječila distorziju zgloba koju je zadobila još u klupskom dijelu sezone u Kini. Ona je već neko vrijeme s nama, radi pod punim opterećenjem i čini se da je sve u redu. Također, Božana Butigan je u punom pogonu“, rekao je hrvatski izbornik.

Protivnik u nedjelju hrvatskim djevojkama je reprezentacija Litve, koja je to izborila kroz dodatne kvalifikacije.

U Osijeku su i hrvatski odbojkaški reprezentativci, pod budnom okom izbornika Ratka Perisa, kojem se uvijek lijepo vratiti u grad na Dravi uz koji ga vežu lijepe uspomene.

„Uvijek je lijepo doći u Osijek, grad koji voli odbojku, uostalom, grad u kojem sam s odbojkašima Murse osvojio dvostruku krunu, prvenstvo i Kup Hrvatske. Kao reprezentacija lijepo smo primljeni, ništa nam ovdje ne nedostaje i uživamo. Ovdje smo s 15 igrača, jedina promjena u odnosu na MEVZA prvenstvo, koje smo osvojili, je da se u sastav vratio oporavljeni Zeljković“, rekao je Peris.

Hrvatska turnir otvara s Izraelcima, u petak od 20 sati.

„Momčad koju dobro poznajemo, koja je već duže vrijeme zajedno, uigrana i jaka i koja nam je u prošlim susretima zadavala puno problema, pobjeđivali su nas. Ali, i mi imamo svoje adute, nikoga se ne bojimo, idemo iz susreta u susret željni pobjeda. Dobro radimo, puno pažnje polažemo na momčadsku igru, jer nemamo izrazitih pojedinaca koji mogu sami rješavati utakmice. Dobro se radi kroz pripreme, jako sam zadovoljan, ima tu puno potencijala. Gradimo pobjednički duh, to nam je i te kako potrebno“, poručio je Peris.

Nakon Izraelaca u nedjelju će suparnici biti Gruzijci.