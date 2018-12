Mamić senzacionalno izborio finale klupskog SP-a, može igrati protiv Reala

Nogometaši Al Aina, prvaka Ujedinjenih Arapskih Emirata, koje vodi hrvatski trener Zoran Mamić, prvi su finalisti ovogodišnjeg Svjetskog klupskog prvenstva, oni su u polufinalu na svom terenu svladali prvaka Južne Amerike River Plate nakon izvođenja 11-eraca s ukupnih 7-6 (2-2).

Kada je vratar Eisa zaustavio udarac Enza Pereza stadion Hazza Bin Zayed je eruptirao od oduševljena, a bivši Dinamov trener jurnuo je u zagrljaj suradnicima.

Al Ain će tako u subotnjem finalu igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojemu će u srijedu od 17.30 sati igrati europski prvak Real Madrid i prvak Azije Kashima Antlers.

'Riječima ne mogu opisati taj osjećaj', napisao je Mamić putem Twittera.

Domaći su poveli već u 3. minuti kada je Marcus Berg lagano glavom dodirnuo loptu ubačenu iz kornera i prevario nespretnog Armanija na vratima Rivera. Ipak, do kraja prvog poluvremena argentinska je momčad preokrenula rezultat s dva gola Santosa Borrea u 11. i 16. minuti.

Početkom nastavka Caio je u 51. minuti izjednačio na 2-2, a rezultat se do isteka 120. minute više nije mijenjao iako je River Plate u 69. minuti imala kazneni udarac, no udarac Gonzala Martineza zaustavila je greda.

Prilikom izvođenja 11-eraca svih pet igrača Al Aina bilo je precizno, kao i prva četiri igrača Rivera, da bi pokušaj Enza Pereza u posljednjoj petoj seriji zaustavio domaći vratar Khalid Eisa.

- Presretan sam. Ova prekrasna publika gurala nas je preko krajnjih granica. Teško je to bilo izdržati, ali sam neopisivo sretan i ponosan na svoju momčad. Sada ćemo se spremiti za veliko finale - izjavio je Zoran Mamić.

Bivšem treneru plavih na velikom uspjehu čestitao je i Dinamo.

Congrats to Zoran Mamić and @alainfcae! 🎉👏🙌 Good luck in the #ClubWC finals! 💪⚽️😊 https://t.co/ChibtzepN5