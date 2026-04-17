Kovačević otkrio recept za Rijeku: 'Ovo proljeće smo sve pobijedili osim njih...'

Dinamo je u sjajnoj seriji, lomi svoje suparnike, efikasan je i puni im mreže i s deset bodova prednosti ulazi u završnicu prvenstva, iz kola u kolo sve je bliži osvajanju naslova prvaka, a sad mu slijedi maksimirsk israz s Rijekom.

- Za nas je to izuzetno važna utakmica. Želimo što prije osigurati naslov prvaka. a dok god ne osvojiš, još uvijek si daleko. Rijeka nam je posljednjih godina postala i najveći rival. Još uvijek su aktualni prvaci, poštujemo ih i respektiramo, bore se za treće mjesto. Bit će zanimljiva utakmica, na proljeće smo pobijedili sve prvoligaše, samo njih nismo i to nam je motiv više da ih pobijedimo pred našim navijačima. Cijenimo Rijeku i njihovu kvalitetu, igrali su s dva lica u Europi i u HNL-u, ali znamo njihovu snagu. Mii smo u dobrom trenutku, očekujem zanimljivu i dobru utakmicu - kazao je trener Dinama Mario Kovačević.

Rijeka igra dosta promjenjivo, pokazala je kvalitetu u Konferencijskoj ligi, ali u HNL-u dosta 'kašljuca'.

- Zašto je tome tako, to je pitanje za njihova trenera, ali kad jedna momčad tako igra protiv Strasbourga, znači da ima kvalitetu. Ne očekujem da će nam nešto poklanjati, ako budemo kao u posljednje vrijeme, ne bojim se za nas.

Ovaj današnji susret zanimljiv je i kroz prizmu finala kupa jer Dinamo i Rijeka igrat će u tom finalu u Osijeku za mjesec dana.

- Tko zna što se može do tada dogoditi - veli Kovačević koji zbot tog finala ne misli 'kemijati' sa svojom momčadi.

- Igrat će najboljih jedanaest. Svi su zdravi, vraća se Livaković. Bila je ruptura u pitanju, učinio je sve da se što prije vrati. Bennacer i Perez-Vinlöf također su u konkurenciji.

Plavi golgeter Dion Drena Beljo je u sjajnoj formi, već se razmišlja o tome može li dostići Eduardov rekord od 34 pogotka.

- Vjerujem da može. Ako nastavi igrati kao u posljednje vrijeme, bit će tu negdje. Veseli me njegova forma i volio bih da nastavi tako i sruši spomenuti rekord. Nitko sretniji od nas.

Dinamo je na pragu osvajanju naslov prvaka, plavi su puni samopouzdanja, ali kako ih ostaviti 'na zemlji', da ne polete?

- Pričali smo o tome kako smo primili četiri gola u posljednje četiri utakmice, nisams time zadovoljan i moramo raditi na tome. Rijeka je kvalitetnija od ostalih i može nam napraviti probleme. Nije lagano držati ovakvu formu, sljedećih tjedan dana bit će nam najbitnije jer igramo tri utakmice. Samopouzdanje mora biti tu, ali ne smijemo prijeći tu granicu - kaže trener plavih.

Rijeka ipak dolazi znatno oslabljena, bez Fruka, Barišića, Vignata.

- Rijeka nije ista s Frukom ili bez njega. Žao mi je Barišića, želim mu da se što prije oporavi. Imaju oni široki kadar, često su rotirali momčad i složit će dobru momčad. Nećemo se izvlačiti na tu priču da će biti slabiji, moramo biti pravi - zaključio je Kovačević.