VIDEO Bivši vatreni o porazu Hrvatske od Belgije: 'Reprezentacija na čelu s Dalićem nas je razmazila!'

Nogometne reprezentacije Hrvatske i Belgije su tijekom priprema za skorašnje Svjetsko prvenstvo odigrale na Rujevici prijateljsku utakmicu, a gosti su slavili s 2-0 (1-0). Po jedan pogodak u svakom je poluvremenu postigla Belgija za pobjedu u Rijeci. U 38. minuti je prvi gol na ogledu postigao Youri Tielemans, dok je sve zaključeno kada je u 96. Romelu Lukaku bio strijelac za konačnih 2-0.

Danas je u premijernoj emisiji povodom SP-a Vatreni u Americi kod voditelja i novinara Tomislava Dasovića gostovao bivši nogometaš Dinama, bečkog Rapida i Austrije te hrvatske reprezentacije, Mario Tokić.

- Ta negativa zbog poraza se stvara jer nas je ova reprezentacija s Dalićem naviknula, pa čak i razmazila, zbog vrhunskih rezultata. Ja ne bih gledao ovu utakmicu tako crno, postoje puno pozitivnih stvari koje su se dogodile. S druge strane, moramo biti svijesni da smo igrali protiv ozbiljne reprezentacije kao što je Belgija koja cilja možda veće planove nego mi - smatra Tokić.

- Puno trenera prakticira manjeg protivnika zbog euforije i atmosfere, ali poznavajući Dalića on uvijek bira jače suparnike jer nema puno vremena testirati neke stvari. Izgubiti utakmicu protiv slabijeg protivnika nema smisla, dobro je odabrao jačeg protivnika jer se tu mogu promijeniti neke stvari, slažem se s njime - ustvrdio je Tokić.

- Dalić je vrlo inteligentan trener i sigurno nije htio jučer otkriti sve karte Englezima. Htio je vidjeti kako dišemo u novom sustavu protiv moćne momčadi, mislim da još nije odlučio u kojoj će formaciji startati protiv Engleske. Naročito što ima od prije posloženo s četiri igrača u obrani s povratnikom Gvardiolom - rekao je.

Što nam je sve rekao bivši reprezentativac s 28 nastupa za Hrvatsku, možete pogledati u videu na vrhu teksta.