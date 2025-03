'Znate zašto Perišića ne muči apstinencija u Hrvatskoj? Kod njega se jedno nikad neće promijeniti'

Rasprodani i raspjevani Poljud večeras će, u jedinstvenom, spektakularnom ambijentu, imati prilike na djelu vidjeti kremu svjetskog nogometa. Bit će tu na sceni primjerice peti najskuplji nogometaš svijeta, Francuz Kilyan Mbappe, raketa procijenjene tržišne vrijednosti od čak 160 milijuna eura, zatim najtrofejniji nogometaš u povijesti i kapetan Real Madrida - Luka Modrić, potom prvi strijelac Francuske lige, streloviti Ousmane Dembele, te na kraju i još jedan igrač iz hrvatskih redova s osobitom, gotovo pa ekskluzivnom referencom.

Naime, Ivan Perišić (36) u ovom je trenutku – uz Lionela Messija - jedini aktivni svjetski nogometaš koji je bio strijelac u polufinalu i finalu Svjetskog prvenstva! To nema ni Mbappe, koji je u svoja dva finala svjetskih prvenstava postigao pet pogodaka, bio prvi strijelac SP-a 2022. s osam pogodaka, ali u polufinalnim utakmicama 2018. i 2022. apstinirao je.

Ta dva Perišićeva dragulja bili su pogoci Englezima u polufinalu i naravno Francuzima u moskovskom finalu SP-a 2018. godine, onome u kojemu je bio dvostruko ožalošćen: najprije zbog poraza Hrvatske, a onda i zbog nespretno skrivljenog jedanaesterca kod rezultata 1:1.

Nije dobio šansu

Uglavnom, Francuska je Perišićev dužnik, ne samo zbog toga što u četiri nastupa protiv nje nema niti jednu pobjedu, nego i zato što je taj omiški nogometni velemajstor od svoje 17. do gotovo 20. godine proveo u Francuskoj, u Sochauxu, a tamo – spletom okolnosti – nikada nije dobio šansu zaigrati za prvu momčad.

Da su mu tamo dali igrati, moćni Ivan vjerojatno ne bi do svoje 22. godine čekao debi za A reprezentaciju – upravo protiv Francuske, 26. ožujka 2011. godine u Parizu. Od tada je nanizao čak 140 nastupa za Hrvatsku i postigao 33 pogotka.

Ivan Perišić bit će danas fokusu cijele Hrvatske iz nekoliko razloga: Ivan u PSV Eindhovenu igra u zadivljujućoj formi, pa se nastavak takvih izdanja očekuje i tamo gdje je najpotrebnije, najvrjednije i tamo gdje se najbolje osjeća - u nacionalnom dresu. Ivan nikada u svojoj bogatoj karijeri nije postigao pogodak na Poljudu, a nevjerojatno zvuči i podatak kako u 20 nastupa za Hrvatsku u Ligi nacija još uvijek se nije upisao u strijelce. Sve to, pa i činjenica kako nije zabio gol za Hrvatsku od prosinca 2022., može djelovati imperativno na Perišića, a trenutak je baš delikatan i izazovan, budući da Hrvatska još od 2020. godine na svom terenu u natjecateljskoj utakmici nije imala jačega suparnika. Te 2020. u Zagrebu je, u okviru Lige nacija, gostovao svjetski prvak – Francuska. U Splitu je pak 1995. godine - kao i sada - gostovao svjetski doprvak, Italija, u kvalifikacijama za EP.

Osjeća li Ivan Perišić zbog svoje duge apstinencije u dresu Hrvatske pritisak uoči ovakve utakmice, muči li ga to?, pitali smo Zorana Vulića, nekadašnjeg reprezentativca i nekada i Ivanovog trenera u Hajduku.

- Znate li zašto ga to ne muči? Zato što uvijek daje sto posto u svakoj utakmici za reprezentaciju. To što nije dugo dao gol – sigurno mu je žao, ali Ivan je pravi momčadski igrač, i njega samo interesira učinak i uspjeh momčadi, a ne vlastita promocija. On se oduvijek tako ponašao, i to se kod njega nikad neće promijeniti, dokle god bude igrao nogomet – kazao je Vulić.

Imamo li pravo do njega ultimativno tražiti pogodak protiv Francuza, a odavno nismo imali ovako jakoga suparnika?

- Apsolutno ne. Najprije, Ivanova uloga u reprezentaciji i u klubu nije ista, jer on često u reprezentaciji igra povučenije, dok je u PSV-u izraziti ofenzivac.

Mislite li da će i ovoga puta – s obzirom na snagu suparnika - Ivan ovoga puta više voditi računa o obrani? I hoće li se Hrvatska braniti?

- Ja mislim da se nećemo braniti, čak mislim da će posjed lopte biti na našoj strani, a oni će više igrati na kontru i polukontru. Mi se i ne znamo braniti; mi to možemo, ali to nije u našemu DNA. Igramo na domaćem terenu, i trebamo se postaviti na način da odlučno želimo prekinuti tradiciju nepobjeđivanja Francuza kod kuće, kao što su to nedavno učinili naši rukometaši. Vrijeme je da srušimo tu tradiciju – dodao je Zoran Vulić.

Devetorici prijeti eliminacija

Kad se već spominje način igre Francuza u utakmicama s vatrenima, obrazac je doista uvijek isti, a mogli bismo ga kolokvijalno nazvati – sačekušom. Naime, u prethodnih pet međusobnih utakmica otkad je Dalić izbornik, Hrvatska je u četiri navrata imala veći posjed lopte od Francuza. U prosjeku je on iznosio 53.6 posto; najveći je bio u finalu Svjetskog prvenstva 2018. godine – čak 61 posto, a najmanji u utakmici Liga nacija 2022. godine u Parizu, 48 posto. I u toj je utakmici Hrvatska pobijedila s 1:0. Ukupni omjer pogodaka u spomenutim utakmicama je 11:6 za Francusku, s tim da Hrvatska u posljednja dva susreta protiv tricolora nije postigla pogodak iz igre, nego su Kramarić u Splitu i Modrić u Parizu bili strijelci iz jedanaesteraca. Međutim, Hrvatska ni u jednom od ta dva susreta nije bila poražena.

Hrvatska je do sada u Ligi nacija odigrala 24 utakmice; ima devet pobjeda, četiri neodlučena ishoda i 11 poraza. U ovoj utakmici čak devetorici naših reprezentativaca prijeti eliminacija iz uzvrata zbog kartona: Modriću, Perišiću, Kovačiću, Gvardiolu, Kramariću, Mariju Pašaliću, P. Sučiću, Baturini i Ćaleti-Caru.

U ostalim četvrtfinalnim dvobojima u četvrtak se sastaju: Nizozemska – Španjolska u Rotterdamu (20.45), Danska – Portugal u Kopenhagenu (20.45) i Italija – Njemačka u Milanu (20.45). Pobjednik dvoboja Hrvatska - Francuska u polufinalu ide na Nizozemsku ili na Španjolsku.