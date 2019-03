'Zločesti' transparent izazvao gužvu na tribinama Bernabeua

Zinedine Zidane je u svojoj povratničkoj utakmici na klupi madridskog Reala slavio pobjedu. U 28. kolu španjolske lige kraljevski klub je na Santiago Bernabeuu pobijedio Celtu s 2:0.

Madriđani su tek u drugom poluvremenu slomili otpor gostujuće momčadi golovima Isca (62.) i Balea (77.). No osim na terenu uzbudljivo je bilo i na tribinama.

>> SPECIJAL Pogledajte kakvu je godinu imao Luka Modrić

Naime, dio navijača razočarano je potezima predsjednika Florentina Pereza što su danas i pokazali. U jednom trenutku je na tribini skupina navijača istaknula transparent na kojem je pisalo: Florentino, kriv si.

"Florentino to blame"



Banner then confiscated, fans kicked out. pic.twitter.com/OaTQZe8cf0