Zlatna godina naših trenera: Na cijeni kao nekad Nizozemci

Pamtit ćemo 2018. godinu kao najveću u povijesti hrvatskog nogometa jer nadmašeno je ono za što smo već pomislili da će ostati nenadmašno – bronca vatrenih iz 1998. godine. Zlatko Dalić srebrom u Rusiji nadmašio je svojeg učitelja Ćiru Blaževića i upisao se u povijest kao najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti.

No, Dalić nije naš jedini trener koji je briljirao protekle godine jer 2018. pamtit ćemo kao godinu čudesne afirmacije hrvatske struke koja se nametnula kao najbolja u ovom dijelu Europe. Naravno, dugogodišnji ugled naše reprezentacije, ali i brojni sjajni igrači koji su izašli iz naših škola i afirmirali se u inozemstvu otvorili su vrata novom valu hrvatskih trenera.

Od najmlađih Ivana Leke i Igora Bišćana (40), preko Deana Klafurića (46), Nike Kovača (47), Zorana Mamića (47), Nenada Bjelice (47), Roberta Prosinečkog (49), Zlatka Dalića (52) i Nenada Gračana (56) do najstarijeg Branka Ivankovića (64), naši su stručnjaci maksimalno opravdali dobiveno povjerenje raširivši se po planetu kao nekad nizozemski treneri.

Nema sumnje da su brojnim uspjesima otvorili vrata dobrih klubova i reprezentacija i svojim nasljednicima s hrvatske trenerske akademije.

Ne zaboravimo i da su ove godine priliku u Seriji A dobili i Igor Tudor i Ivan Jurić, a zanimljivo da nakon dugo vremena u žiži nije bio netko tko je godinama bio hit-trener daleko izvan hrvatskih okvira. Slaven Bilić (50) dugo je bio bez posla nakon rastanka s West Hamom 2017., a u rujnu je pomalo iznenađujuće prihvatio posao u saudijskom Al-Ittihadu. No ne sumnjamo da ćemo Bilića opet gledati na velikoj sceni.

Zlatko Dalić (52)

Momčad: hrvatska reprezentacija

Uspjesi: srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji; treći u Fifinu izboru za najboljeg nogometnog trenera svijeta (pobijedio Deschamps)

Luka Modrić najbolje je u velikom intervjuu za SN objasnio koliku je ulogu imao Zlatko Dalić u tome da njegova generacija nakon brojnih posrtaja na prethodnim velikim natjecanjima ovaj put ode do kraja, do velikog moskovskog finala. Modrić je istaknuo Dalićeve liderske sposobnosti, spremnost da se konzultira s ključnim igračima, ali i taktičku pripremu njegova stožera za utakmice. Kao primjer naveo je utakmicu s Argentinom i taktiku zaustavljanja Messija nakon čega su ga svi igrači počeli jako uvažavati.

Niko Kovač (47)

Momčadi: Eintracht Frankfurt, Bayern München

Uspjesi: osvajanje Njemačkog kupa pobjedom nad Bayernom u finalu (3:2); osvajanje skupine LP-a s Bayernom; trener godine u Njemačkoj u izboru Bilda

Bivši kapetan i izbornik hrvatske reprezentacije ostvario je senzacionalan podvig pobijedivši u finalu Njemačkog kupa u Berlinu velikog favorita. Heynckesov Bayern morao je priznati da je tog dana Eintracht bio bolji, a junak je bio naš Ante Rebić u kojeg je Kovač čvrsto vjerovao i kad je taj dečko bio na dnu. Baš kao i Eintracht kad je sjeo na njegovu klupu i spasio ga od ispadanja. Njegov rad impresionirao je čelnike Bayerna koji su nakon 48 godina i Branka Zebeca postavili Hrvata za trenera. Izabran je za trenera godine u Njemačkoj.

Zoran Mamić (47)

Momčad: Al-Ain, Ujedinjeni Arapski Emirati

Uspjesi: osvojio UAE Pro League i UAE President’s Cup, odveo svoju momčad u finale Svjetskog klupskog prvenstva

Finala svjetskih prvenstava ove su godine bila rezervirana za hrvatske trenere. Zoran Mamić izveo je jednu od najvećih nogometnih senzacija pobijedivši u polufinalu klupskog SP-a osvajača Cope Libertadores River Plate! Al-Ain je pod njegovim vodstvom tako postao prvi arapski klub koji je uspio izboriti nastup u tako velikoj utakmici, i to protiv najtrofejnijeg kluba na svijetu – Reala. Zoran Mamić time je potvrdio da je jedan od najtalentiranijih hrvatskih stručnjaka.

Nenad Bjelica (47)

Momčadi: Lech Poznanj, Dinamo Zagreb

Uspjesi: osvojio Kup Hrvatske pobjedom u finalu nad Hajdukom, uveo Dinamo nakon 49 godina u proljetnu fazu europskih natjecanja

Gotovo punih pola stoljeća morao je čekati maksimirski klub da bi prezimio u Europi, a ove je jeseni taj uspjeh ostvario jedan od najboljih hrvatskih stručnjaka u ovom trenutku – Osječanin Nenad Bjelica. S poprilično izmijenjenim sastavom u odnosu na prošlu sezonu, bez nekih posebnih zvijezda i s nekoliko praktički anonimnih igrača na čijem je dolasku upravo on inzistirao i pogodio, Bjelica je prvo uveo Dinamo u skupinu Europske lige, a onda je i osvojio bez izgubljene utakmice. Suvereno je osvojio i jesenski naslov u HNL-u.

Ivan Leko (40)

Momčad: Club Brugge

Uspjesi: osvajanje dvostruke krune u Belgiji; plasman u 1/16 finala Europske lige; izabran za trenera godine u Belgiji

Naš mladi stručnjak Ivan Leko učinio je najbolju stvar kad je nakon igračke karijere odlučio ostati raditi u Belgiji kao trener. Prvu priliku dobio je u manjem klubu u Leuvenu, zatim je imao epizodu u Grčkoj gdje je asistirao prijatelju Igoru Tudoru u vođenju PAOK-a, da bi vrativši se u Belgiju ostvario zapažen rezultat sa Sint-Truidenom – bio je pobjednik doigravanja za plasman u Europsku ligu, što mu je donijelo poziv Club Bruggea. Ovo je bila godina njegove pune afirmacije jer je u dramatičnom finišu prvenstva osvojio naslov prvaka sedme najjače nacionalne lige po Uefinu koeficijentu. Izašao je čist iz istrage o namještanju utakmica.

Nenad Gračan (56)

Momčad: hrvatska reprezentacija do 21 godinu

Uspjeh: nakon 14 godina ostvario plasman mlade vrste na EP-u

Nenad Gračan ostvario je ono što nisu uspjeli njegovi slavni prethodnici poput Slavena Bilića, Dražena Ladića, Ive Šuška... Hrvatska je imala silno talentiranih generacija koje nisu uspijevale proći rešeto kvalifikacija. Do generacije Halilovića, Vlašića, Brekala, Šunjića... koju je Gračan mirno vodio do toliko čekanog uspjeha. Čuveni Doktor jedini je uz Ćiru Blaževića koji je bio trener četiri najveća hrvatska kluba (Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek), a vodio je i Kamen Ingrad u sezoni kad je bio najjači i igrao u Kupu Uefe ravnopravno sa Schalkeom. Uspjeh s mladom vrstom ipak mu je najveći u trenerskoj karijeri.

Robert Prosinečki (49)

Momčad: reprezentacija Bosne i Hercegovine

Uspjeh: plasman u prvi razred Uefine Lige nacija

Robert Prosinečki još se jednom pokazao kao majstor za vođenje nacionalnih timova, u kratkom roku uspio je posložiti reprezentaciju BiH koja možda nije igrala pretjerano šarmantno kako bi javnost voljela, ali ostvarila je zapažen rezultat – u skupini premijernog izdanja Uefine Lige nacija s Austrijom i Sjevernom Irskom BiH je bez poraza osvojila prvo mjesto, izborila plasman u najjači razred iz kojeg je Hrvatska ispala i još ima šansu u Final Fouru izboriti izravan plasman na Europsko prvenstvo 2020. Iako su zmajevi ostali bez nekih važnih karika, Žuti je uspio kvalitetno osvježiti sastav novim snagama i doći do rezultata.

Branko Ivanković (64)

Momčad: Persepolis

Uspjeh: plasman u finale Azijske lige prvaka te osvajanje dvostruke krune u Iranu

Iran je već desetljećima obećana zemlja za hrvatske trenere koji ondje uživaju velik ugled. Posebno legendarni Profesor, koji je reprezentaciju Irana vodio 2006. na SP-u Njemačkoj. Ove je godine najpopularniji iranski klub doveo do finala Azijske lige prvaka u kojem ga je zaustavio japanski Kashima Antlers. Tlo se treslo pod nogama kad je sto tisuća navijača u Teheranu zagrmjelo na početku uzvratne utakmice finala, ali nije uspio nadoknaditi poraz 0:2. Prethodno je Ivanković s Persepolisom osvojio dvostruku krunu pa je Iran treća zemlja nakon Hrvatske i Kine koju je osvojio u karijeri.

Igor Bišćan (40)

Momčadi: Olimpija, Rijeka

Uspjesi: osvajanje dvostruke krune u Sloveniji; osam pobjeda u prvih devet utakmica na klupi Rijeke

Godinu dana nakon što je Slovenac Matjaž Kek s Rijekom osvojio prvenstvo i Kup Hrvatske, mladi zagrebački stručnjak osvojio je prvenstvo Slovenije i kup kao trener Olimpije iako je objektivno favorit bio Maribor kao sudionik Lige prvaka. Bišćan je Ljubljančanima donio veliko slavlje kad je u pretposljednjem kolu u Ljudskom vrtu šokirao domaćine pobjedom 3:2 nakon čega je uslijedio raskid zbog razlaza s predsjednikom Mandarićem. U zadnji čas ugrabio ga je predsjednik Rijeke koju je napustio trener Kek, a Bišćan ju je izvukao iz najveće krize u Miškovićevoj eri s osam pobjeda u devet utakmica.

Dean Klafurić (46)

Momčad: Legija Varšava

Uspjesi: osvajanje dvostruke krune u Poljskoj – prvenstva i kupa

Dean Klafurić bio je na početku sezone 2017./2018. trener Gorice koju je ostavio na prvom mjestu pomoćniku, mladom Ivanu Prelecu koji ju je doveo do povijesnog plasmana u Prvu HNL. Klafurić je prihvatio poziv Romea Jozaka koji je najtrofejniji poljski klub dizao iz krize u koju je upao nakon dva naslova u nizu. Nakon nekoliko lošijih rezultata Jozak je dobio otkaz, očekivalo se da će Bjeličin Lech doći do titule, no Klafurić je iznenađujuće uspio preokrenuti situaciju i osvojiti dvostruku krunu s varšavskom Legijom. Neozbiljnost čelnika poljskih klubova potvrdio je otkaz nakon ranog ispadanja iz Europe.