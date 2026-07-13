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SUZE NA RASTANKU

Otkriveno što Zlatko Dalić misli o Biliću i njegovom preuzimanju reprezentacije Hrvatske

Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.07.2026.
u 23:26

- Slaven Bilić bio je prvi izbor. Kad smo sjeli za stol i razgovarali, rekao je sve svoje ideje i razmišljanja o reprezentaciji. Ja osobno više nisam dvojio, a isto su mislili i članovi Izvršnog odbora i stručne komisije. On je bio jedini prijedlog - rekao je Kustić

Ovog ponedjeljka realiziralo se ono što se najavljuje već duže vremena, a to je da Slaven Bilić preuzima vatrene nakon što je klupu napustio Zlatko Dalić. Gostujući u Dnevniku Nove TV, predsjednik HNS-a Marijan Kustić poslao je jasne poruke.

- Slaven Bilić bio je prvi izbor. Kad smo sjeli za stol i razgovarali, rekao je sve svoje ideje i razmišljanja o reprezentaciji. Ja osobno više nisam dvojio, a isto su mislili i članovi Izvršnog odbora i stručne komisije. On je bio jedini prijedlog - izjavio je Kustić.

- Moj stav je uvijek bio da je Zlatko prvi izbor dok god želi biti izbornik. To sam rekao i njemu. Kada je odlučio otići, pitao sam ga koga vidi kao najbolje rješenje i sam mi je rekao da misli kako je Slaven Bilić najbolji izbor - otkrio je prvi čovjek Saveza.

- Nije bilo lako. Bilo je puno emocija, mogu reći i suza. Nakon svih rezultata koje je ostvario treba poštovati njegovu odluku. Od srca mu zahvaljujem na svemu što je napravio za hrvatsku reprezentaciju i hrvatski nogomet - ispričao je o rastanku s Dalićem.

Ključne riječi
Zlatko Dalić Slaven Bilić hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

Komentara 6

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CS
csesce1
00:14 14.07.2026.

Ovaj Kustić ne samo da krade već i laže. Danima ste pisali da je Dalić predložio Olića.

GO
Goldstadt
00:20 14.07.2026.

Koje bezočne laži , otjerao si Dalića ko zadnjeg smetlara ,srami se gnojni orisštiću !!

CI
Ciroza
01:05 14.07.2026.

Ljudi, kako bilo da bilo - idemo dalje. Moramo. Hrvatska iznad svega.

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