Otkriveno što Zlatko Dalić misli o Biliću i njegovom preuzimanju reprezentacije Hrvatske

Ovog ponedjeljka realiziralo se ono što se najavljuje već duže vremena, a to je da Slaven Bilić preuzima vatrene nakon što je klupu napustio Zlatko Dalić. Gostujući u Dnevniku Nove TV, predsjednik HNS-a Marijan Kustić poslao je jasne poruke.

- Slaven Bilić bio je prvi izbor. Kad smo sjeli za stol i razgovarali, rekao je sve svoje ideje i razmišljanja o reprezentaciji. Ja osobno više nisam dvojio, a isto su mislili i članovi Izvršnog odbora i stručne komisije. On je bio jedini prijedlog - izjavio je Kustić.

- Moj stav je uvijek bio da je Zlatko prvi izbor dok god želi biti izbornik. To sam rekao i njemu. Kada je odlučio otići, pitao sam ga koga vidi kao najbolje rješenje i sam mi je rekao da misli kako je Slaven Bilić najbolji izbor - otkrio je prvi čovjek Saveza.

- Nije bilo lako. Bilo je puno emocija, mogu reći i suza. Nakon svih rezultata koje je ostvario treba poštovati njegovu odluku. Od srca mu zahvaljujem na svemu što je napravio za hrvatsku reprezentaciju i hrvatski nogomet - ispričao je o rastanku s Dalićem.