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KRŠENJE ZAKONA

Zbog eksplozija skladišta oružja kod Kijeva otpuštena dva direktora državnih tvrtki

Ilustracija
SOCIAL MEDIA/REUTERS
Autor
Danijel Prerad
13.07.2026.
u 21:00

Ukroboronprom, također poznat kao Ukrajinska obrambena industrija, najveći je ukrajinski državni proizvođač obrambene opreme.

Najveća ukrajinska državna obrambena tvrtka, Ukroboronprom, otpustila je 12. srpnja dva dužnosnika nakon preliminarne istrage smrtonosne eksplozije u jednom od svojih skladišta streljiva tijekom ruskog napada na kijevsko predgrađe Višnevo. Dužnosnici, koji su vodili dva državna poduzeća unutar obrambenog konglomerata, otpušteni su nakon što su istražitelji utvrdili kršenja ukrajinskog zakona i propisa o skladištenju streljiva, priopćila je tvrtka.

„Prema rezultatima preliminarne istrage, čelnici dvaju državnih poduzeća, u odnosu na koja su utvrđena kršenja zahtjeva zakonodavstva i pravila za sigurno skladištenje streljiva, smijenjeni su s dužnosti“, priopćio je Ukroboronprom. „Ostali dužnosnici čije su radnje ili neradnje mogle dovesti do ozbiljnih posljedica također su otpušteni“, dodaje se u izjavi.

Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini

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