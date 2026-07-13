UŽIVO Bilić otkrio prve korake, odgovorio na pitanje o Modriću: 'Došao sam ovdje napraviti veliki rezultat'

Hrvatski nogometni savez zakazo je izvanrednu konferenciju za medije u hotelu Hilton danas za 14 sati. Još nije poznato tko će sve stati pred novinare, ali konferencija je zakazana iza sastanka Izvršnog Odbora koji se sastaje u 13 sati. Zato se očekuje kako će temeljni događaj biti predstavljanje Slavena Bilića kao novog izbornika vatrenih.

14:00 Počinje knferencija za medije.

Slavene, povratak na mjesto sreće, kakve su emocije sada?

- Prvo bih se zahvalio HNS- u na čelu s predsjednikom na ukazanom povjerenju da ponovno budem izbornik. Bio sam tu i kao igrač i kao izbornik prvo U-21 reprezentacije, a potom šest godina A selekcije. Jako dobro znam gdje dolazim i što se očekuje od mene.

Vaš prvi potez i što s Lukom Modrićem?

- Oformiti stručni stožer i razgovarati s igračima, u prvom redu s Lukom Modrićem. Svi znamo što je Luka u hrvatskom i svjetskom nogometu, ni Svjetsko prvenstvo nije isto bez njega. Bih li volio da igra za hrvatsku reprezentaciju? Naravno da bih, ta je tema permanentna od 2018. iz nekog razloga, svi me pitaju. Pustite me da razgovaram s Lukom.

Jeste li razgovarali sa Zlatkom Dalićem?

- Nisam, ali sigurno hoću. Zlatko je postigao sjajne rezultate i sigurno je jedan od glavnih razloga što sam prihvatio poziv. Dokazao je da se snovi mogu stvariti?

Stožer?

- Stožer još neću objaviti, neće tu biti iznenađenja. Bit će neki ljudi koji su tu bili sa mnom i 2006. kada sam prvi put preuzeo reprezentaciju i neki koji su me pratili u danjoj karijeri.

Cilj od Europskog prvenstva?

- Neću kriti, bez obzira što sve ide korak po korak, ja sam ovdje došao ostvariti veliki rezultat. Imam temelje za to, stabilnost saveza, potencijal i kvaliteta ekipa koja je bila na Svjetskom prvenstvu i veliki rezultati još i 1998. i sada pod Zlatkom Dalićem. Mnogi od vas su bili ovdje u mom prvom mandatu, moj cilj je i tada bio ostvariti Euro 2008. i 2012. pa i Svjetsko 2010. 2008. i 2012. smo bili vrlo blizu, da je bilo VAR-a prošli bi grupu.

Kako komentirate rezultate u prvom mandatu?

- Jedan dio bio je odličan, jedan i nije bio toliko uspješan, sve ima svoje razloge. 2010. na SP-u nismo ni bili, 2008. bili smo odlični. Kad imate turnire, određene reprezentacije se zasite, a Hrvatska raste kroz turnir. 14 godina koje sam ja proveo po svijetu mi je dalo koru ili patinu da se vratim. Sada se osjećam kao da je to to vrijeme i da sam u najboljim godinama, ne samo što se tiče iskustva, nego i motivacije i pameti. To su razlozi što sam prihvatio predsjednikovu ponudu. Mi smo u kontaktu već dvije godine gdje smo većinom pričali o nogometu, a kad se postavljalo pitanje povratka uvijek je bilo: "Kad i ako Zlatko ode"!

Mišljenje o Josipu Mišiću koji je prestar za reprezentaciju?

- Mislim da je ta izjava bila izvučena iz konteksta. Ovo je reprezentacija u kojoj moraju biti najbolji igrači iz države. Jedini kriterij je ponašanje, osim toga kvaliteta je jedino mjerilo.

Kakav će biti tretman igrača iz HNL-a i imate li namjeru pozivati igrače iz mlade reprezentacije?

- Ivica Olić i Niko Kranjčar su bili moji igrači i siguran da ćemo imati odličnu suradnju. Ne sumnjam da će odnos s njima biti odličan. Ima u mladoj reprezentaciji materijala sigurno, možda ne odmah. Tretman HNL-a? Kriterij je isključivo kvaliteta. Nije isto igraš li dobro u Manchester Cityju ili u Hajduku. Nećemo gledati godine, nećemo igrati gdje se igra. Neće svi mladi dobiti priliku, neće biti zapostavljeni, ali neće samo zato imati prednost.

Prvi se javnosti obraća predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

- Ja bih na samom početku zahvalio Zlatku Daliću na svemu što je napravio za hrvatski nogomet, ima apsolutnu podršku. Ujedno mu želim i puno sreće u danjem radu. S druge strane, imamo odličnu reprezentaciju, možemo biti ponosni na postignute rezultate. Danas smo odlučili da novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije bude Slaven Bilić. Nema potrebe previše ga predstavljati. Imao je sjajnu igračku karijeru i bio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Slavene hvala ti na povratku u nogometnu obitelj i želimo ti puno sreće.

Zlatko Dalić prošle je srijede obznanio kako napušta kormilo reprezentacije, a Bilić se odmah spominjao kao glavni kandidat za njegovog nasljednika. Dogovor je već postignut pa bi Bilić tako trebao potpisati do ljeta 2028., odnosno kraja Europskog prvenstva koje će se održati tog ljeta u Engleskoj, Škotskoj, Walesu i Irskoj. Na press konferenciji bi trebao biti predstavljen i njegov stručni stožer. Kao kandidati se spominju Dean Računica, Danilo Butorović i Vatroslav Mihačić. U stožeru bi mogao ostati i Vedran Ćorluka, a kao potencijalni pomoćnik se spominje i Nikola Jurčević.

13:34 - HNS je na svojoj službenoj stranici potvrdio izbor Slavena Bilića za novog izbornika hrvatske nogometne reprezentacije.

Još jednom zahvaljujem Zlatku na iznimnim rezultatima koje je postigao u svom mandatu i naravno da poštujemo i razumijemo njegovu odluku da s ovim Svjetskim prvenstvom završi svoju eru na klupi Hrvatske. Nije lako naslijediti Zlatka, ali uvjereni smo da je Slaven prava osoba za ovu ulogu. Proslavljeni je reprezentativac koji iza sebe sada ima veliko trenersko i izborničko iskustvo te sam siguran da ima veliku podršku igrača, navijača i cijele javnosti da povede Hrvatsku u nove uspjehe. Slavenu želim toplu dobrodošlicu, imat će naravno punu podršku Saveza u svom radu te mu od srca želim puno sportske sreće u novom izborničkom mandatu", poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

"Zahvaljujem predsjedniku Kustiću i rukovodstvu Saveza na iskazanoj podršci i ukazanoj prilici da još jednom kao izbornik povedem hrvatsku reprezentaciju, što je najveća čast svakom hrvatskom treneru. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vodstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svatko tko vodi Hrvatsku jer smo nogometna nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost da Hrvatska ostane dio nogometne elite. Izuzetno se radujem ovom izazovu za koji se osjećam potpuno spreman, kao zreliji i iskusniji trener nego 2006. godine, ali s jednakim motivom i željom da Hrvatska bude moćna, odvažna i uspješna", izjavio je izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić.

Kako je moguće da se Hrvatskoj uključio senzor u lopti, a Engleskoj nije? Stiglo je novo objašnjenje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Oko 13 sati, Bilić je stigao u prostore Hrvatskog nogometnog saveza.