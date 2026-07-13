Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U PONEDJELJAK NAVEČER

Deseci tisuća navijača u Oslu dočekali Haalanda i ostale norveške nogometaše

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England - Fans gather in Oslo
LEONHARD FOEGER/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.07.2026.
u 23:30

Trg Kraljevske palače bio je pun kada je norveška reprezentacija sjela pred publikom kako bi započela sada već poznati vikinški "Ro", oponašajući pokrete veslanja uz skandiranje "ro" (veslaj na norveškom), što je postao prepoznatljiv znak norveških navijača i njihovih igrača

Deseci tisuća navijača trijumfalno su dočekali norvešku reprezentaciju u Oslu u ponedjeljak navečer, obilježavajući njihov najbolji rezultat ikad na Svjetskim prvenstvima.

Podsjetimo, Norveška je u subotu poražena u četvrtfinalu SP-a od Engleske nakon produžetaka.

Prema podacima policije, u središtu Osla okupilo se oko 100.000 navijača.

Trg Kraljevske palače bio je pun kada je norveška reprezentacija sjela pred publikom kako bi započela sada već poznati vikinški "Ro", oponašajući pokrete veslanja uz skandiranje "ro" (veslaj na norveškom), što je postao prepoznatljiv znak norveških navijača i njihovih igrača.

Pritom je prijestolonasljednik Haakon predvodio publiku i reprezentaciju u ritmu bubnjeva.

"Nevjerojatno je vidjeti svu podršku koju primamo i kako nas cijela zemlja podržava. Toliko radosti, osmijeha i dobrog raspoloženja. Zaista je fantastično," rekao je kapetan momčadi, veznjak Martin Odegaard, za javni servis NRK.

Zvjezdani napadač Erling Haaland nije bio prisutan na proslavi s navijačima jer je, prema izvješću NRK-a, morao uhvatiti let. Međutim, ranije je prisustvovao prijemu koji je priredio kralj Harald kako bi čestitao norveškoj vrsti.

Fifa ozbiljno razmatra uvođenje novog apsurda na SP-u! Navijači će ostati u nevjerici
Ključne riječi
nogomet SP 2026. Norveška

Komentara 1

Pogledaj Sve
PA
PapezJanez
00:39 14.07.2026.

Sta nisu Norvezani kod nas na moru?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France
Video sadržaj
NE PRIZNAJE PORAZ

Tragična smrt brata ga je očvrsnula i zauvijek promijenila, ono što je zatim napravio vječno će se pamtiti

Njegova karijera isprepletena je i s dubokom osobnom tragedijom koja ga je zauvijek promijenila. U dobi od samo 19 godina njegov stariji brat Philippe poginuo je u zrakoplovnoj nesreći. Samo tri godine ranije, kao mladi igrač, morao je svom najboljem prijatelju i suigraču Marcelu Desaillyju priopćiti vijest da mu je polubrat poginuo u prometnoj nesreći

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!