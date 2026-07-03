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PORUKA PODRŠKE

Legendarni šahovski velemajstor oglasio se nakon poraza vatrenih: 'I moju je karijeru jednom napalo računalo!'

Sinquefields Inducted Into World Chess Hall Of Fame
BILL GREENBLATT/NEWSCOM
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 19:34

Među onima koji su se oglasili bio je i legendarni šahovski velemajstor s hrvatskom putovnicom Garry Kasparov

Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je na bolan i kontroverzan način završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatreni su u šesnaestini finala poraženi od Portugala rezultatom 2:1, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedile su brojne reakcije iz svijeta sporta.

Među onima koji su se oglasili bio je i legendarni ruski šahist s hrvatskom putovnicom, Garry Kasparov, koji je na društvenoj mreži X uputio riječi podrške hrvatskoj reprezentaciji.

"Tragično, kakav način za završiti. Sve moje simpatije ovoj fenomenalnoj hrvatskoj reprezentaciji. I moju je karijeru jednom napalo računalo!" - rekao je Kasparov, aludirajući tako na sinoćnje VAR interevncije.

Kasparov se u drugom dijelu objave našalio aludirajući na svoj legendarni dvoboj protiv IBM-ova superračunala Deep Blue, koje ga je 1997. godine svladalo u povijesnom meču i označilo jednu od najvećih prekretnica u povijesti šaha i umjetne inteligencije.

Podsjetimo, Kasparov je od 2014. godine i hrvatski državljanin. Hrvatsko državljanstvo dodijelio mu je tadašnji predsjednik Vlade Zoran Milanović, koji je tom prilikom istaknuo da je Kasparov prva i jedina osoba kojoj je osobno dodijelio hrvatsko državljanstvo.

Razlog toj odluci bili su Kasparovljevi diplomatski napori i njegova javna potpora Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata, kada se aktivno zalagao za hrvatske interese na međunarodnoj sceni. Otada legendarni velemajstor često ističe povezanost s Hrvatskom, a nakon još jednog bolnog reprezentativnog poraza nije propustio stati uz Vatrene i pružiti im podršku.
Ključne riječi
SP 2026.

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