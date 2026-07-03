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Jeste li vidjeli kakvu nagradu muslimani dobiju za igrača utakmice? FIFA je uvela za njih iznimku

FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v United States
Foto: LISI NIESNER/REUTERS
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VL
Autor
Mateja Papić
03.07.2026.
u 20:13

FIFA ističe da je riječ o mjeri koja ima za cilj poštivanje vjerskih i kulturnih razlika, posebno kod muslimanskih nogometaša, ali i kod maloljetnih sportaša ili onih koji se ne žele povezivati s alkoholnim brendovima

FIFA je na Svjetskom prvenstvu 2026. uvela značajnu prilagodbu jednog od najprepoznatljivijih rituala nakon utakmice. Naime, pojedini igrači mogu dobiti nagradu za igrača utakmice bez sponzorskih obilježja, kako bi se uvažile vjerske i osobne preferencije, posebno onih kojima je konzumacija alkohola nespojiva s vjerom.

Kako piše AP News, nagrada za najboljeg igrača utakmice, koja je službeno nazvana Superior Player of the Match, inače je pod pokroviteljstvom brenda piva Michelob Ultra. Međutim, FIFA je omogućila varijantu trofeja i službene pozadinske fotografije bez logotipa sponzora, uz prikaz isključivo naziva nagrade i FIFA-ina obilježja.

Prema navodima brazilskog portala O Globo, više igrača već je iskoristilo tu mogućnost, među njima i reprezentativci Egipta, Jordana, Irana, Katara, Obale Bjelokosti, Kanade, Švicarske i Turske. Na fotografiji niže doista možete vidjeti veznjaka Turske i Real Madrida, sjajnoga Ardu Gulera, kako prima nagradu bez obilježja sponzora.

Dodatno, portal SportBible navodi kako je opcija uklanjanja alkoholnog brendiranja dostupna na zahtjev igrača, a FIFA ističe da je riječ o mjeri koja ima za cilj poštivanje vjerskih i kulturnih razlika, posebno kod muslimanskih nogometaša, ali i kod maloljetnih sportaša ili onih koji se ne žele povezivati s alkoholnim brendovima. Slična praksa već je bila primijenjena i ranije, uključujući Svjetsko klupsko prvenstvo 2025., kada su neki igrači također primili verzije nagrade bez sponzorskih oznaka.

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FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v United States
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Ključne riječi
FIFA SP 2026. Svjetsko prvenstvo 2026.

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