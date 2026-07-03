Evo tko i kada igra utakmice osmine finala, čeka nas nekoliko spektakularnih susreta

Svjetsko prvenstvo 2026. polako ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu. Nakon četiri od ukupno šest dana šesnaestine finala poznato je 12 reprezentacija koje su izborile plasman u osminu finala, dok će preostala četiri sudionika biti poznata nakon današnjih dvoboja.

Među reprezentacijama koje su već osigurale prolaz nalaze se Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska, Meksiko, Engleska, Sjedinjene Američke Države, Španjolska, Portugal i Švicarska. S druge strane, od natjecanja su se već oprostili Južnoafrička Republika, Japan, Njemačka, Nizozemska, Obala Bjelokosti, Švedska, Ekvador, DR Kongo, Bosna i Hercegovina, Austrija, Hrvatska i Alžir.

Posebnu pozornost u osmini finala privlači veliku derbi između Portugala i Španjolske. Portugalci su mjesto među 16 najboljih izborili dramatičnom pobjedom protiv Hrvatske (2:1), pogotkom Gonçala Ramosa u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, dok je Španjolska uvjerljivo svladala Austriju s 3:0.

Dosad su potvrđeni sljedeći parovi osmine finala:

Kanada – Maroko (subota, 4. srpnja, 19:00) – Houston

(subota, 4. srpnja, 19:00) – Houston Paragvaj – Francuska (subota, 4. srpnja, 23:00) – Philadelphia

(subota, 4. srpnja, 23:00) – Philadelphia Brazil – Norveška (nedjelja, 5. srpnja, 22:00) – New York/New Jersey

(nedjelja, 5. srpnja, 22:00) – New York/New Jersey Meksiko – Engleska (ponedjeljak, 6. srpnja, 02:00) – Ciudad de México

(ponedjeljak, 6. srpnja, 02:00) – Ciudad de México Španjolska – Portugal (ponedjeljak, 6. srpnja, 21:00) – Dallas

(ponedjeljak, 6. srpnja, 21:00) – Dallas Sjedinjene Američke Države – Belgija (utorak, 7. srpnja, 02:00) – Seattle

Preostala dva para bit će poznata nakon posljednjeg dana šesnaestine finala. Australija će igrati protiv Egipta, branitelj naslova Argentina protiv debitanta Zelenortskih Otoka, dok će se za posljednju ulaznicu u osminu finala boriti Kolumbija i Gana.

Prema procjenama Optina superračunala, Egipat je blagi favorit protiv Australije te ima 54 posto izgleda za prolazak dalje. Argentina je uvjerljivi favorit protiv Zelenortskih Otoka te joj se daje čak 81 posto vjerojatnosti za pobjedu u regularnom dijelu susreta, dok je Kolumbija izraziti favorit protiv Gane sa 64,8 posto izgleda za prolazak u osminu finala.