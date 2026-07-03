Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVJETSKO PRVENSTVO 2026.

Evo tko i kada igra utakmice osmine finala, čeka nas nekoliko spektakularnih susreta

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - France v Sweden
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
03.07.2026.
u 19:33

Među reprezentacijama koje su već osigurale prolaz nalaze se Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska, Meksiko, Engleska, Sjedinjene Američke Države, Španjolska, Portugal i Švicarska.

Svjetsko prvenstvo 2026. polako ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu. Nakon četiri od ukupno šest dana šesnaestine finala poznato je 12 reprezentacija koje su izborile plasman u osminu finala, dok će preostala četiri sudionika biti poznata nakon današnjih dvoboja.

Među reprezentacijama koje su već osigurale prolaz nalaze se Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska, Meksiko, Engleska, Sjedinjene Američke Države, Španjolska, Portugal i Švicarska. S druge strane, od natjecanja su se već oprostili Južnoafrička Republika, Japan, Njemačka, Nizozemska, Obala Bjelokosti, Švedska, Ekvador, DR Kongo, Bosna i Hercegovina, Austrija, Hrvatska i Alžir.

Posebnu pozornost u osmini finala privlači veliku derbi između Portugala i Španjolske. Portugalci su mjesto među 16 najboljih izborili dramatičnom pobjedom protiv Hrvatske (2:1), pogotkom Gonçala Ramosa u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, dok je Španjolska uvjerljivo svladala Austriju s 3:0.

Dosad su potvrđeni sljedeći parovi osmine finala:

  • Kanada – Maroko (subota, 4. srpnja, 19:00) – Houston
  • Paragvaj – Francuska (subota, 4. srpnja, 23:00) – Philadelphia
  • Brazil – Norveška (nedjelja, 5. srpnja, 22:00) – New York/New Jersey
  • Meksiko – Engleska (ponedjeljak, 6. srpnja, 02:00) – Ciudad de México
  • Španjolska – Portugal (ponedjeljak, 6. srpnja, 21:00) – Dallas
  • Sjedinjene Američke Države – Belgija (utorak, 7. srpnja, 02:00) – Seattle

Preostala dva para bit će poznata nakon posljednjeg dana šesnaestine finala. Australija će igrati protiv Egipta, branitelj naslova Argentina protiv debitanta Zelenortskih Otoka, dok će se za posljednju ulaznicu u osminu finala boriti Kolumbija i Gana.

Prema procjenama Optina superračunala, Egipat je blagi favorit protiv Australije te ima 54 posto izgleda za prolazak dalje. Argentina je uvjerljivi favorit protiv Zelenortskih Otoka te joj se daje čak 81 posto vjerojatnosti za pobjedu u regularnom dijelu susreta, dok je Kolumbija izraziti favorit protiv Gane sa 64,8 posto izgleda za prolazak u osminu finala.

FOTO Pogledajte najbolje fotografije drame koja će se dugo pamtiti: Od gola Perišića do suza zbog ispadanja
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - France v Sweden
1/34
Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

storyeditor/2026-07-02/PXL_170626_153812826_2_.jpg
Video sadržaj
NAJSKUPLJI TALENT

Nakon višetjednih pregovora dogovoren je transfer vatrenog o kojem se dugo razgovaralo

Iako se čini nelogičnim da se Tottenham odriče igrača kojeg mnogi vide kao generacijski talent, a da mu pritom nije pružio ni minute, odluka londonskog kluba ipak ima neku svoju logiku. U svlačionici Spursa ogromna je konkurencija na stoperskim pozicijama, gdje figuriraju imena poput Cristiana Romera, Mickyja van de Vena i novopridošlih Jana Paula van Heckea te Marca Senesija

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!