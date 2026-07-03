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MVP PROTIV VATRENIH

Evo tko je Ronaldu dodijelio nagradu za igrača utakmice: 'Sponzor možda želi da uvijek pobjeđuju najveće zvijezde'

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: JEENAH MOON/REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
03.07.2026.
u 19:56

Službeno o dobitniku nagrade odlučuje FIFA-ina Tehnička studijska skupina na čelu s Arsèneom Wengerom, u kojoj se nalaze bivši nogometaši i stručnjaci koji prate svaku utakmicu te nakon nje biraju najboljeg pojedinca.

Dodjela nagrade za najboljeg igrača utakmice na Svjetskom prvenstvu 2026. izazvala je brojne polemike, a španjolski AS postavlja pitanje jesu li u izborima presudne isključivo predstave na terenu ili svoju ulogu ima i marketinški interes sponzora.

Povod za raspravu bili su posljednji izbori FIFA-ina MVP-a. Tako je nakon pobjede Španjolske nad Austrijom priznanje pripalo Lamineu Yamalu, iako se nije upisao među strijelce, dok je dvaput poentirao Mikel Oyarzabal. Slično se dogodilo i nakon susreta Portugala i Hrvatske, kada je nagradu dobio Cristiano Ronaldo, što je izazvalo negodovanje dijela hrvatske javnosti.

AS podsjeća da je nagrada za igrača utakmice pod pokroviteljstvom pivarske kompanije Michelob Ultra te navodi kako se posljednjih dana pojavljuju nagađanja da bi sponzoru moglo biti u interesu da priznanja češće završavaju u rukama najvećih svjetskih zvijezda jer njihove fotografije i objave ostvaruju znatno veću medijsku vidljivost. List pritom ne iznosi dokaze za takvu tvrdnju, već ističe da se o tome sve više raspravlja tijekom prvenstva.

Statistika doista pokazuje da su najveće zvijezde često osvajale ovo priznanje. Vinícius Júnior proglašen je najboljim igračem u tri od četiri utakmice Brazila, Lionel Messi u dvije od tri argentinske utakmice, Erling Haaland u dvije od četiri nastupa Norveške, Kylian Mbappé u dvije od četiri utakmice Francuske, Cristiano Ronaldo u dvije od četiri portugalske utakmice, dok je Lamine Yamal jednom bio MVP u četiri nastupa Španjolske.

Kako navodi AS, službeno o dobitniku nagrade odlučuje FIFA-ina Tehnička studijska skupina na čelu s Arsèneom Wengerom, u kojoj se nalaze bivši nogometaši i stručnjaci koji prate svaku utakmicu te nakon nje biraju najboljeg pojedinca.

Španjolski list zaključuje kako su neke odluke na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu izazvale veliko čuđenje. Kao primjer navodi upravo utakmicu Hrvatske i Portugala, nakon koje su, prema pisanju AS-a, mnogi smatrali da je izbor Cristiana Ronalda za igrača utakmice bio upitan te da je izazvao burne reakcije među hrvatskim navijačima.

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FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
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Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo SP 2026. Cristiano Ronaldo

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