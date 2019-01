Zlatko Dalić otkrio napušta li Hrvatsku i dodao: Zauvijek ću žaliti za tim...

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić opet je poručio da neće napustiti Hrvatsku zbog bolje ponude iz inozemstva.

- Sedam godina sam bio vani, bez Božića, bez Nove godine, bez ljeta, bez mora… Bez ičega. Meni je toga dosta. Osjećaji kažu da treba uživati u ovim lijepim trenucima. Nije sve u novcu, ne trčim za njima, želim provoditi više vremena s obitelji, s prijateljima, želim uživati u Hrvatskoj. Ako svi odemo iz Hrvatske, tko će tu ostati - rekao je Dalić za Novi list.

Neki nogometni moćnici uoči SP-a u Rusiji su bili negativni prema Daliću.

– Njihovo mišljenje me nikad nije zanimalo. Ja znam svoj put, nisam se nikad zamarao nečijim mišljenjima. Naravno da ima onih koji misle da se meni ovo dogodilo slučajno, ali njima nikad nisam i neću pridavati pažnju. Mene ni u čemu neće pokolebati nečiji stav, mišljenje, komentar ili pisanje.

Koliko ga je uspjeh u Rusiji promijenio?

- Nadam se nimalo. I nadam se da me neće promijeniti. Teško se othrvati svemu tome, svoj toj pažnji oko mene, ali nastojim ostati normalan, jednostavan i čvrsto na zemlji. Ostao sam dobar s kim sam bio dobar i prije, pijem kavu s onima s kojima sam pio i prije, javljam se onima kojima sam se javljao i prije, nisam promijenio broj mobitela, imam isti broj već dvadeset godina.

Hoće li preboljeti poraz u finalu od Francuske?

- Moramo biti realni, puno će godina proći da Hrvatska opet bude u finalu svjetskog prvenstva, jer… Puno nam se stvari otvorilo i poklopilo. Opet, naravno da ću zauvijek žaliti što nisam postao svjetski prvak. Imao sam priliku postati svjetski prvak u nogometu, bio sam blizu, a nisam uspio.

U početku nije bilo lako.

- U početku se u mene nije vjerovalo, to je činjenica. Ruku na srce, izabrati mene za izbornika prije četrnaest mjeseci bila je hrabra odluka Davora Šukera i članova Izvršnog odbora HNS-a. Oko mene je bilo puno upitnika, tko je Zlatko Dalić, čiji je, tko ga je doveo, kakav je moj rad, mogu li to ili ne mogu… Šutio sam i borio se, uspješno eskivirao probleme, izbjegavao ih, nisam ulazio u konflikte, sve te stvari nastojao sam otkloniti od reprezentacije i nastojao biti maksimalno pozitivan. Naravno da uvijek ima pritisaka, ali najvažnije je da čovjek samostalno odabere svoj tim i da za to odgovara.

Nije mu bilo lako stati pred Modrića, Rakitića i ostale svjetske zvijezde.

- Nije. Bio sam "no name" trener, ali shvatio sam da prema njima moram imati drukčiji pristup. To su vrhunski profesionalci, ljudi koji fantastično igraju nogomet, nisam ja imao njima što objašnjavati kako igraju. Međutim, znao sam da moram stvoriti grupu koja je spremna napraviti rezultat, trebalo nam je zajedništvo. Kad su igrači prepoznali da u njih vjerujem, da sam taj koji guram, koji sam pozitivan…, oni su to prihvatili i poslije bili čak i jači od mene u tom segmentu.

Dalić kaže da ga politika ne zanima, ali je zadovoljan što su brojni političari dolazili u Rusiju.

– Mislim da je normalno da predsjednica i premijer dođu na polufinale i finale svjetskog prvenstva ako tamo dospije reprezentacija njihove zemlje. Lijepo je bilo vidjeti predsjednicu u Moskvi, lijepo je bilo vidjeti da je cijela Vlada na sjednici bila u dresovima naše reprezentacije… To je dokaz da možemo. Najbitnije je da budemo puni pozitive, ne smijemo biti negativni. Taj pesimizam ubija Hrvatsku, moramo razmišljati pozitivno.

