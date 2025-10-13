Zlatko Dalić odveo vatrene na posebno mjesto, a sada se pojavio video druženja

Zlatko Dalić prošao je brojku od 100 utakmica na klupi hrvatske reprezentacije, a izbornik je u svom varaždinskom restoranu “The Family” okupio igrače i stožer na zajedničkom slavlju.

Prikazan je video s čestitkama najvećih svjetskih trenerskih imena, Didiera Deschampsa, Roberta Martineza, Garetha Southgatea, Luisa de la Fuentea, Ronalda Koemana, Ralfa Rangnicka i drugih. “Smatram te prijateljem i želim ti sve najbolje u ovom važnom trenutku,” poručio je Deschamps, dok je Martinez istaknuo kako je “Dalićev uspjeh dokaz da zna držati momčad na okupu i igrati s puno strasti i kvalitete”.

Uslijedio je još jedan emotivan trenutak, video s porukama igrača, članova stožera i predsjednika HNS-a Marijana Kustića. Predvođeni Lukom Modrićem, Vatreni su zahvalili svom izborniku na zajedničkim godinama i uspjesima. Vidno dirnut, Dalić je zahvalio svima koji su bili dio njegove osmogodišnje priče.

“Velika je čast voditi hrvatsku reprezentaciju. Svi vi ste ugradili dio sebe u ovih mojih sto utakmica. Ovo što radimo zajedno nema cijenu. Nadam se da ćemo uskoro ponovno slaviti nove uspjehe i medalje,” poručio je izbornik.