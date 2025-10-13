Naši Portali
EMOTIVNI TRENUCI

Zlatko Dalić odveo vatrene na posebno mjesto, a sada se pojavio video druženja

Varaždin: Zlatko Dalić u svojoj novootvorenoj trgovini
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
13.10.2025.
u 14:40

“Velika je čast voditi hrvatsku reprezentaciju. Svi vi ste ugradili dio sebe u ovih mojih sto utakmica. Ovo što radimo zajedno nema cijenu. Nadam se da ćemo uskoro ponovno slaviti nove uspjehe i medalje,” poručio je izbornik.

Zlatko Dalić prošao je brojku od 100 utakmica na klupi hrvatske reprezentacije, a izbornik je u svom varaždinskom restoranu “The Family” okupio igrače i stožer na zajedničkom slavlju.

Prikazan je video s čestitkama najvećih svjetskih trenerskih imena, Didiera Deschampsa, Roberta Martineza, Garetha Southgatea, Luisa de la Fuentea, Ronalda Koemana, Ralfa Rangnicka i drugih. “Smatram te prijateljem i želim ti sve najbolje u ovom važnom trenutku,” poručio je Deschamps, dok je Martinez istaknuo kako je “Dalićev uspjeh dokaz da zna držati momčad na okupu i igrati s puno strasti i kvalitete”.

Uslijedio je još jedan emotivan trenutak, video s porukama igrača, članova stožera i predsjednika HNS-a Marijana Kustića. Predvođeni Lukom Modrićem, Vatreni su zahvalili svom izborniku na zajedničkim godinama i uspjesima. Vidno dirnut, Dalić je zahvalio svima koji su bili dio njegove osmogodišnje priče.

"Velika je čast voditi hrvatsku reprezentaciju. Svi vi ste ugradili dio sebe u ovih mojih sto utakmica. Ovo što radimo zajedno nema cijenu. Nadam se da ćemo uskoro ponovno slaviti nove uspjehe i medalje," poručio je izbornik.
Hrvatska reprezentacija Zlatko Dalić

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske
3
TOLIKO KOMPLIMENATA

VIDEO Dalića hvalili najveći izbornici svijeta. Pogledajte što su rekli Deschamps, Koeman, Martinez...

- Uvijek mi je zadovoljstvo susresti te. Smatram te prijateljem, nevezano za utakmice između Francuske i Hrvatske. Ta brojka predstavlja dugovječnost koja je impresivna i rijetka, a to je tvoja zasluga, kao i naravo tvojih igrača. O tebi imam pozitivno mišljenje i nadam se da ćemo se uskoro ponovno sresti - rekao je o Daliću izbornik francuske reprezentacije, Didier Deschamps

