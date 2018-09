Zlatko Dalić: Nikada u životu to neću pogledati, preteško mi je...

Hrvatska je odradila trening u Elcheu gdje će sutra igrati protiv Španjolske u Ligi nacija. Domagoj Vida trenirao je sa suigračima i bit će spreman za utakmicu.

- Znam da Španjolska nije 15 godina izgubila natjecateljsku utakmicu na domaćem terenu, ali vjerujem da možemo srušiti tu tradiciju. Rušili smo neke tradicije i na SP-u, zašto ne bi i sada u Elcheu. Vjerujem da nakon Argentine i Engleske možemo srušiti i trećeg svjetskog prvaka u dva mjeseca - rekao je izbornik Zlatko Dalić pa naglasio:

>> Pogledajte trening hrvatske reprezentacije u Elcheu

[video: 26654 / ]

[video: 26655 / ]

- Vida će biti spreman za utakmicu, počet će u prvih 11.

Liga nacija novo je natjecanje.

- Rekao sam da nam rezultat u Ligi nacija nije na prvom mjestu, ali to ne znači da ne želimo pobjedu. Dat ću priliku nekim igračima da budem na čistu mogu li na njih računati u budućnosti - rekao je Dalić pa prokomentirao Španjolsku.

- Znam da će igrati presing na nas, da će napasti od prve minute, da će nam pokušati sakriti loptu. Ali, mi imamo odgovor za to. Moramo biti agresivniji nego u Portugalu, moramo stajati bliže lopti.

S Hrvatskom je napravio ogroman uspjeh.

- Drago mi je da sam u konkurenciji među tri najbolja trenera svijeta. Ali, to je prije svega zasluga naših igrača, jer bez njih ne bih uspio. No, ovaj izbor među tri najbolja trenera je dokaz da i hrvatski treneri vrijede. Samo što je nama puno teže probiti se, jer ne dobivamo šanse u europskim klubovima. Možda je djelovalo da naša veza u Rusiji je igrala kao nekad Španjolska s Iniestom i Xavijem i Busquetsom, no mi nismo nikoga kopirali, mi smo svoji.

Vatreni su u finalu poraženi od Francuske.

- Finale protiv Francuske nisam gledao, neću ga pogledati više nikada u životu, preteško mi je to.