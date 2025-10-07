Žestoko na Hrvata! Talijani pozivaju Igora Tudora da podnese ostavku, dobio i nadimak

Juventus je četvrti u Serie A i još bez poraza u svim natjecanjima, ali nakon domaćih 0:0 protiv Milana stigle su prve ozbiljnije primjedbe na rad Igora Tudora. Problem za hrvatskog trenera je niz od pet uzastopnih remija, zbog čega raste nezadovoljstvo navijača. Tudorov prethodnik Thiago Motta također je često dijelio bodove, u prvih 20 utakmica imao je 11 remija, a sezonu su mu prelomili ispadanje iz Lige prvaka protiv PSV-a i slabiji rezultati u prvenstvu.

Talijani predlažu novi nadimak hrvatskom treneru, Thiago Tudor, aludirajući na sličnosti s prethodnikom.

- Svi su očekivali pomake i promjene na bolje, dolazak trenera koji bi mogao usmjeriti Juventus prema povratku na vrh. Međutim, rezultati na terenu ostali su isti, a Juve je ponovno zapao u iste probleme. Još jedna sezona puna nesigurnosti i razočaranja. Iako je sezona tek na početku, sve upućuje na to da se ništa nije promijenilo u odnosu na prošlu sezonu - piše Corriere dello Sport, koji je na naslovnicu svog printanog izdanja stavio upravo hrvatskog stručnjaka.

U prvih šest kola prvenstva Juventus je skupio 12 bodova, isto kao i lani pod Mottom. "Zvižduci na stadionu dolaze ranije nego prošle godine, jer navijači nisu zadovoljni onim što vide na terenu. Pritisak je na treneru, ali problemi su duboko ukorijenjeni.

Talijanski novinar Damiano Er Faina pozvao je pak trenera Juventusa Igora Tudora da napusti klupu.

- Ovo je bila utakmica u kojoj se Juventusu apsolutno ništa nije dogodilo. Moja majka je zaspala u 30. minuti prvog poluvremena, a ja sam joj zavidio. Ako Tudor tvrdi da je pravi navijač Juventusa, trebao bi podnijeti ostavku. Uspio je navijačima pružiti déjà vu prošlogodišnjeg Motte - rekao je novinar Damiano Er Faina.