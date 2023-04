Željko Sopić: Ja sam telac, neka mi netko objasni

U susretu 31. kola SuperSport HNL-a Gorica i Hajduk su odigrali bez pogodaka. Bila je to utakmica u kojoj je Hajduk tražio bodove kako bi u što boljem raspoloženju dočekao nedjeljni derbi na Poljudu protiv Dinama, dok je Gorica tražila bodove spasa. Na koncu je završilo bez pobjednika, ali i bez golova. Gorica može biti tek nešto zadovoljnija jer je začelje prepustila Šibeniku, ali samo zbog razlike pogodaka.

Susret je prokomentirao trener Gorice Željko Sopić.

- Energetski jako zahtjevna utakmica za nas. Ako se igra engleski tjedan u ligi u kojoj sam igrao, a to je Njemačka. Mi imamo tri dana odmora, a Lokomotiva šest. Netko mi to treba objasniti pošto sam ja telac. Svojim igračima skidam kapu do poda, neupitna je kvaliteta Livaje u svakom potezu - rekao je Sopić, prenosi Dalmatinski portal.

Zatim je dodao:

- S druge strane je danas stajao Hajduk. Moramo respektirati protivnika i njegovu kvalitetu. Ne mogu reći da nisam zadovoljan s nulom. Htjeli smo pobijediti, ali i Hajduk je. Zadovoljni smo s bodom jer smo energetski bili prazni. Igrali smo utakmicu nakon tri dana. Nije prvi put. Kada smo igrali zaostalu utakmicu s Varaždinom, igrali smo na Maksimiru nakon dva i pol dana. Ne znam tko to određuje. Možda da treniram Manchester United i imam 47 igrača mogu igrati svaki dan.