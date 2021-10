Želimo u Zagreb dovesti Europsko ili Svjetsko prvenstvo

Hrvatska ritmičarka Lana Sambol osvojila je srebro u vježbi s obručem na FIG Aura kupu održanom u zagrebačkoj Areni, dok je najbolji višebojski plasman postigla Tamara Artić šestim rezultatom. Sambol (GK Aura) je do medalje došla sjajnim nastupom s obručem (21.050 bodova), a u rasplet drugoga dana ušla je s četvrtim višebojskim mjestom. Ipak, u konačnici je bila sedma višebojka (68.350). Sambol je to bila posljednja provjera prije odlaska potkraj tjedna na Svjetsko prvenstvo u japanski grad Kitakyushu.

A sada na SP u Japan

– Zadovoljna sam rezultatima u obruču i traci, no izvedbom loptom nisam zadovoljna, bilo je dosta pogrešaka, i to velikih. U čunjevima sam danas bila dosta smirenija, čvršća, za razliku od lopte, ali to svejedno nije bilo dovoljno za dobru ocjenu i konačni rezultat. Sve u svemu, mislim da mogu još u ovih tjedan dana prije SP-a raditi na cjelokupnoj izvedbi sa sva četiri rekvizita. Mislim da će sve to biti na kraju odlično – rekla je Sabol.

Organizacija natjecanja bila je vrhunska.

– Radosno slušamo brojne komplimente i izraze zahvale naših gošći. Govore nam da smo dogurali do razine kojom se kite organizacije Svjetskog kupa, Svjetskog ili Europskog prvenstva. Nismo skromni u planovima, kanimo se nakon 2024. prijaviti za organizaciju u Hrvatskoj nekog od najvećih natjecanja – rekao je Robert Crevatini, predsjednik kluba Aura i predsjednik Organizacijskog odbora Aura kupa, te dodao:

– Težimo perfekciji. Ritmičku gimnastiku smatram najljepšim i najzdravijim sportom, ali sam vrlo subjektivan s obzirom na veliku karijeru moje kćeri Nike po čijoj smo auri i zračenju tijekom nastupa klub i nazvali Aura. Želimo Zagreb učvrstiti kao prepoznatljivo mjesto u svijetu ritmičke gimnastike, kandidirati se za velike manifestacije, ali i pokušati približiti taj divan sport što većem broju mladih ritmičarki.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 17.10.2021., Zagreb - U zagrebackoj Areni odrzava se AURA CUP ZAGREB medjunarodno natjecanje u ritmickoj gimnastici. Lana Sambol. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Marija Možnika, predsjednika Hrvatskoga gimnastičkog saveza, pitali smo kakve su šanse da i ritmička gimnastika počne osvajati medalje na velikim natjecanjima kao muška sportska gimnastika.

– Hm, nije baš lako jednostavno prekopirati recept za uspjeh. Treba puno umijeća, truda, fokusiranosti, treba pratiti trendove u treniranju i raditi bespoštedno na rubu psihofizičkih i mentalnih granica. Učenjem na ovakvim turnirima poput Aura kupa i ugradnjom ovakvog osnovnog sporta u kurikule tjelesne i zdravstvene kulture nastojimo proširiti bazu – zaključio je Možnik.

Iza mene uspješan vikend

U konačnom poretku i zbroju sva četiri rekvizita, najsjajnijim odličjem i krunom i titulom kraljice Zagreba okitila se Gruzijka Ketevan Arbolišvili.

– Sve mi se tu dopada, od 2018. dolazim u Zagreb, a sad mi je nakon pobjede sreća potpuna. Možda sam neke stvari mogla napraviti i bolje, ali sveukupno gledajući, mogu reći da je iza mene jako uspješan i važan vikend – rekla je Arbolišvili.

Tamara Artić skočila je za jedno mjesto u ukupnom poretku nakon prvog dana natjecanja i sa 71.000 bodova i šestim mjestom i više nego zadovoljna može se vratiti u svoj Gimnastički klub Vindiju.

– Poprilično sam zadovoljna svim svojim izvedbama. Naravno, uvijek se može bolje, ali bilo je zadovoljavajuće, ocjene su bile u redu. Nadam se da ću već na prvenstvu Hrvatske početkom studenoga biti još bolja – istaknula je Varaždinka.