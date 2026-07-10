Kako su Norvežani napravili senzaciju? U Hrvatskoj je nezamislivo ovo što rade s djecom

Notveška nogometna reprezentacija napravila je senzaciju na Svjetskom prvenstvu, izbacila Brazil i s Engleskom će se boriti za polufinale. A britanski Guardian otkriva kako im je to uspjelo.

Norveški uspjeh nije slučajnost, već rezultat dugoročne strategije rada s djecom i mladima u sportu. Norveški sportski savez još je 2007. godine uveo obvezna pravila za sve klubove i trenere, s ciljem zaštite dječje radosti, sigurnosti i prava na bavljenje sportom bez pretjeranog pritiska.

Djeca do devete godine igraju isključivo lokalne utakmice, bez vođenja rezultata, poretka i dodjele trofeja. Regionalna natjecanja počinju tek s 11 godina, i to također bez rangiranja, dok se ozbiljniji natjecateljski sustav uvodi tek od 13. godine. To je za druge zemlje, pa i za Hrvatsku nezamislivo, budući da se u većini država djeca od malih nogu natječu s vršnjacima.

FOTO Janica Kostelić ima novi posao, a pogledajte kako se mijenjala kroz godine

Nadalje, jedno od ključnih načela norveškog modela jest poticanje djece da se okušaju u različitim sportovima umjesto da se od najranije dobi specijaliziraju za jednu disciplinu. Cilj je omogućiti im slobodu izbora, razvoj raznovrsnih motoričkih vještina i bavljenje sportom iz zadovoljstva, a ne zbog rezultatskog imperativa. U središtu sustava nalazi se strpljenje i uvjerenje da djeca trebaju imati pravo biti djeca, bez pretjeranih očekivanja i pritiska odraslih.

Upravo je sjajni napadač Erling Haaland najbolji primjer takvog pristupa. Uz nogomet je tijekom odrastanja trenirao rukomet, atletiku i nordijsko skijanje, a stručnjaci smatraju da su mu vještine stečene u tim sportovima pomogle razviti eksplozivnost, koordinaciju i fizičku snagu. Sličan put prošli su i drugi norveški reprezentativci. Napadač Alexander Sorloth u djetinjstvu je trenirao nogomet, rukomet i brzo klizanje, dok je vratar Orjan Nyland uz nogomet igrao rukomet i bavio se alpskim skijanjem.

Ovakav model nije donio rezultate samo u nogometu. Norveška je i jedna od najuspješnijih sportskih nacija na Zimskim olimpijskim igrama, gdje redovito osvaja velik broj medalja unatoč tome što ima samo 5,6 milijuna stanovnika.

Filozofija Norvežana jednostavna je djecu ne treba prerano opterećivati rezultatima i pritiskom, nego im omogućiti da uživaju u sportu, razvijaju različite vještine i sama odaberu svoj put. Rezultati, pokazuje norveški primjer, često dođu upravo kao posljedica takvog pristupa.