Sin zastupnika završio u istražnom zatvoru, otac poručio: 'Ako je kriv, kandidat je za ministarsku funkciju'

Trojica muškaraca navodno su na ulici presrela 20-godišnjaka, opkolila ga, pretukla i prijetila mu noževima tražeći da im preda 5000 eura, za koliko su tvrdili da im duguje. Nakon što im je rekao da nema novca, prisilili su ga da ih odvede do obiteljske kuće, gdje su, prema navodima iz kaznene prijave, napali i njegove roditelje, objavio je Jutarnji list. Prema iskazu oca napadnutog mladića, obitelj je tijekom upada pretrpjela i znatnu materijalnu štetu. Napadači su navodno razbijali predmete po stanu, a nakon incidenta mladić i njegovi roditelji morali su potražiti liječničku pomoć zbog zadobivenih ozljeda. Otac tvrdi i da je jednom od napadača uspio izvući novčanik i baciti ga pod krevet, što je istražiteljima navodno pomoglo u utvrđivanju njegova identiteta.

Prema informacijama Indexa, među osumnjičenima je i 21-godišnji Jona Javor Jurčević, sin konzervativnog saborskog zastupnika Josipa Jurčevića. Slučaj je policiji prijavljen još 16. veljače. Istražitelji su najprije identificirali 27-godišnjeg D. D., koji se od kraja ožujka nalazi u istražnom zatvoru. Daljnjom analizom snimki nadzornih kamera policija je, kako se navodi, identificirala i Jurčevića. Početkom ovog tjedna određen mu je istražni zatvor zbog sumnje na iznudu i tjelesni napad. Treći osumnjičeni zasad još nije identificiran.

Josip Jurčević oglasio se za portal Teleskop i ustvrdio da o slučaju nema konkretnih saznanja. "Ako se pokaže da je sudjelovao u nečemu što predstavlja kazneno djelo, onda u šali mogu reći da postaje kandidat za ministarsku funkciju", rekao je. Dodao je da je za uhićenje doznao od prijatelja te poručio da odgovore treba tražiti od nadležnih institucija. "Sinoć su mi prijatelji dostavili tu informaciju", izjavio je, uz ocjenu da bi naglašavanje činjenice da je riječ o njegovu sinu moglo imati političku pozadinu. "Svrha naglašavanja da se radi o mom sinu može biti pokušaj pritiska na mene da glasujem mimo svojih političkih uvjerenja. To nije prvi put da se događa. Moj medijski status odavno je poznat – od blaćenja do omalovažavanja", izjavio je.

Jurčević je nezavisni zastupnik koji je u Hrvatski sabor izabran na koalicijskoj listi Domovinskog pokreta, Prava i pravde, Demokratskog HSS-a, Zelene liste i Agramera, dok trenutačno djeluje u Klubu zastupnika Mosta. Prije toga bio je član klubova Hrvatskih suverenista te Prava i pravde. U Saboru je član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbora za ratne veterane te Odbora za informiranje, informatizaciju i medije.