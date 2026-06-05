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UOČI SLOVENIJE

VIDEO Modrić, Gvardiol i ostali na jednom od posljednjih treninga prije puta u Alexandriju

Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na pomoćnom terenu na Rujevici
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.06.2026.
u 17:57

Na konferenciji za medije uoči utakmice sa Slovenijom, Luka Vušković je rekao kako iz te utakmice mogu izvući brojne pouke, a kako Sloveniju shvaćaju maksimalno ozbiljno

Hrvatska nogometna reprezentacija odrađuje jedan od svojih posljednjih treninga na riječkoj Rujevici. Vatrene u nedjelju očekuje posljednja pripremna utakmica prije puta na Svjetsko prvenstvo. U Varaždinu će od 20:45 dočekati reprezentaciju Slovenije što će im biti posljednja provjera uoči Mundijala.

Hrvatska u utorak u podne leti u Alexandriju, svoju bazu za vrijeme trajanje Svjetskog prvenstva. Vatreni se na Rujevici spremaju za posljednju pirpremnu utakmicu kao i za samo prvenstvo, a kako izgleda trening možete pogledati u priloženom videu.

Hrvatska je na prvenstvu smještena u skupinu L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom. Natjecanje otvara 17. lipnja protiv Gordog Albiona, najjačeg protivnika u skupini i favorita za prvo mjesto. U utorak su odradili pripremnu utakmicu protiv reprezentacije Belgije koja je trebala 'glumiti' Englesku. U tom su suretu poraženi s 2:0.

Na konferenciji za medije uoči utakmice sa Slovenijom, Luka Vušković je rekao kako iz te utakmice mogu izvući brojne pouke, a kako Sloveniju shvaćaju maksimalno ozbiljno.
Ključne riječi
Trening SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

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