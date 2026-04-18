Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIČAO SA SRBIMA

Mamić se usporedio s Mojsijem: 'Prvo bih razgrnuo Jadransko more, napao Italiju, a onda svijet'

Zdravko Mamić u Mostaru održao konferenciju za medije
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
18.04.2026.
u 08:52

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa i bivši gazda zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić još je jednom razgovarao sa srpskim medijima gdje je istaknuo da bi rado vodio splitski Hajduk. 

- Ja sam u Dinamu prošao sve faze. Od igrača u omladinskoj školi, preko skupljača lopti, do funkcionera. I normalno je da sam sebe vidio samo u Dinamu. Ali bez problema bih mogao voditi Hajduk - rekao je  Mamić pa naglasio:

- Da su spojili Hajdukovu i moju energiju, siguran sam da bih kao Mojsije razgrnuo more. Prvo bih razgrnuo Jadransko more, napao Italiju, a potom cijeli svijet. Hajduk je emocija, energija, fanatizam. Kada bih bio prinuđen voditi neki klub osim Dinama bio bi to Hajduk. Onda bi oni 20 godina zaredom bili prvaci.

- Teško ćete vi objasniti Zdravku Mamiću dok je bio u Dinamu, ili sada Zvezdinim ljudima na čelu sa Zvezdanom Terzićem da nije dobro da titulu osvaja samo jedan klub. Ne pratim detalje, ali Zvezda je u Srbiji uspostavila čudesnu dominaciju. Kao nekada Dinamo u Hrvatskoj. To su budžeti od 70.000.000 i 80.000.000 eura, za Partizan je to nedosanjana cifra - rekao je u podcastu Mozzart Kida Show.

Također, Mamić je Partizan usporedio s Hajdukom.

- Partizan sada živi sudbinu Hajduka. Veliki su klub, igrali su Europu, nisu bili loši", istaknuo je u podcastu Kida Show pa otkrio zašto je HNL bolji od srpske lige. "Hrvatska je u tom pogledu bolja... Morate raditi na infrastrukturi, kako bi talenat došao do izražaja. Srbija ima nebeski talenat među igračima. Ali Hrvatska je bolje posložena. Manji je utjecaj menadžera.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana
Ključne riječi
Crvena zvezda Partizan Hajduk Zdravko Mamić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar HajdukLika
HajdukLika
09:11 18.04.2026.

Ne d’o Bog tebi Hajduka! Mrš u ćuzu!

KL
klasiko
09:02 18.04.2026.

Hajduk je kar. a luda mašta čini svašta. Lako je fantazirati, zato tzv. Dinamo ne znači ništa u EU.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!