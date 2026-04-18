Mamić se usporedio s Mojsijem: 'Prvo bih razgrnuo Jadransko more, napao Italiju, a onda svijet'

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa i bivši gazda zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić još je jednom razgovarao sa srpskim medijima gdje je istaknuo da bi rado vodio splitski Hajduk.

- Ja sam u Dinamu prošao sve faze. Od igrača u omladinskoj školi, preko skupljača lopti, do funkcionera. I normalno je da sam sebe vidio samo u Dinamu. Ali bez problema bih mogao voditi Hajduk - rekao je Mamić pa naglasio:

- Da su spojili Hajdukovu i moju energiju, siguran sam da bih kao Mojsije razgrnuo more. Prvo bih razgrnuo Jadransko more, napao Italiju, a potom cijeli svijet. Hajduk je emocija, energija, fanatizam. Kada bih bio prinuđen voditi neki klub osim Dinama bio bi to Hajduk. Onda bi oni 20 godina zaredom bili prvaci.

- Teško ćete vi objasniti Zdravku Mamiću dok je bio u Dinamu, ili sada Zvezdinim ljudima na čelu sa Zvezdanom Terzićem da nije dobro da titulu osvaja samo jedan klub. Ne pratim detalje, ali Zvezda je u Srbiji uspostavila čudesnu dominaciju. Kao nekada Dinamo u Hrvatskoj. To su budžeti od 70.000.000 i 80.000.000 eura, za Partizan je to nedosanjana cifra - rekao je u podcastu Mozzart Kida Show.

Također, Mamić je Partizan usporedio s Hajdukom.

- Partizan sada živi sudbinu Hajduka. Veliki su klub, igrali su Europu, nisu bili loši", istaknuo je u podcastu Kida Show pa otkrio zašto je HNL bolji od srpske lige. "Hrvatska je u tom pogledu bolja... Morate raditi na infrastrukturi, kako bi talenat došao do izražaja. Srbija ima nebeski talenat među igračima. Ali Hrvatska je bolje posložena. Manji je utjecaj menadžera.