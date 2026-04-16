Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEDOSTAJE 15 MINUTA

Zbog neobične klauzule u Baturininom ugovoru Dinamo ostaje bez velikog iznosa

Serie A - Como v Pisa SC
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
16.04.2026.
u 13:25

Ideja da su Talijani pokušali sabotirati Dinamo ili uštediti na njegovom transferu čini se nemogućom, ali svakako će plavi ostati zakinuti

Martin Baturina prošlog je ljeta napustio zagrebački Dinamo i preselio u Como u transferu vrijednom 18 milijuna eura. U posao su uključeni i bonusi koji imaju raznorazne uvjete ispunjavanja, a jedan takav koštat će Dinamo čak 500 tisuća eura.

Taj bi iznos naime dobio zagrebački klub kada bi Baturina u svojoj prvoj sezoni u Serie A odigrao najmanje 45 minuta u 20 utakmica. Hrvatski reprezentativac dosad je skupio 13 nastupa s barem 45 odigranih minuta u ligi ove sezone, a kako je do kraja prvenstva ostalo još samo šest kola, taj uvjet je nemoguće ispuniti.

Zanimljiv detalj jest i da je Baturina u utakmici protiv Udinesea odmah nakon povratka s reprezentativne stanke u igru ušao u 60. minuti umjesto Maxencea Cauqereta. To u principu znači da bi Dinamo imao pravo na dodatnih 500 tisuća eura samo da je njegov bivši igrač na travnjak ušao 15 minuta ranije. Ideja da su Talijani pokušali sabotirati Dinamo ili uštediti na njegovom transferu čini se nemogućom, ali svakako će plavi ostati zakinuti.

Baturina je u svojoj prvoj sezoni u italiji skupio 1 330 minuta u svim natjecanjima raspoređenih u 27 nastupa. Zabio je dosad sedam golova i asistirao za njih četiri.
Ključne riječi
Bonus Dinamo como Martin Baturina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!