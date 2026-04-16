Zbog neobične klauzule u Baturininom ugovoru Dinamo ostaje bez velikog iznosa

Martin Baturina prošlog je ljeta napustio zagrebački Dinamo i preselio u Como u transferu vrijednom 18 milijuna eura. U posao su uključeni i bonusi koji imaju raznorazne uvjete ispunjavanja, a jedan takav koštat će Dinamo čak 500 tisuća eura.

Taj bi iznos naime dobio zagrebački klub kada bi Baturina u svojoj prvoj sezoni u Serie A odigrao najmanje 45 minuta u 20 utakmica. Hrvatski reprezentativac dosad je skupio 13 nastupa s barem 45 odigranih minuta u ligi ove sezone, a kako je do kraja prvenstva ostalo još samo šest kola, taj uvjet je nemoguće ispuniti.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zanimljiv detalj jest i da je Baturina u utakmici protiv Udinesea odmah nakon povratka s reprezentativne stanke u igru ušao u 60. minuti umjesto Maxencea Cauqereta. To u principu znači da bi Dinamo imao pravo na dodatnih 500 tisuća eura samo da je njegov bivši igrač na travnjak ušao 15 minuta ranije. Ideja da su Talijani pokušali sabotirati Dinamo ili uštediti na njegovom transferu čini se nemogućom, ali svakako će plavi ostati zakinuti.

Baturina je u svojoj prvoj sezoni u italiji skupio 1 330 minuta u svim natjecanjima raspoređenih u 27 nastupa. Zabio je dosad sedam golova i asistirao za njih četiri.