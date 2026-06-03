Hrvatska među najuspješnijim debitantima SP-a u povijesti, davne 1998. zadivili smo cijeli svijet

Četiri reprezentacije po prvi put u povijesti nastupit će na Svjetskom prvenstvu 2026. godine: Uzbekistan, Jordan, Zelenortski Otoci i Curacao. Ovo povijesno proširenje turnira na čak 48 reprezentacija donijelo je priliku manjim nogometnim nacijama da se pokažu na najvećoj svjetskoj pozornici.
Ako ne računamo 13 reprezentacija koje su nastupile na prvom World Cupu u Urugvaju 1930. godine, kada su svi sudionici debitirali, u godinama koje su slijedile još je 67 zemalja debitiralo na svjetskim prvenstvima, a njima će se uskoro pridružiti još četiri ekipe -Uzbekistan, Jordan, Zelenortski Otoci i Curacao.
Do sada je samo jedan debitant otišao i do kraja, Italija 1934. godine, a među najuspješnijim debitantima je i hrvatska reprezentacija koja je 1998. osvojila broncu.
"Azzurri" su u svom debiju na World Cupu odmah i osvojili svjetski naslov. I doprvak Čehoslovačka, kao i Njemačka koja je bila treća, te četvrtoplasirana Austrija, također su tada debitirale.
Nakon toga moralo je proći čak 32 godine, sve do SP-a 1966. da neki od debitanata ostvario zapažen rezultat. Na SP-u u Engleskoj sjajan rezultat ostvario je Portugal koji je na krilima najboljeg strijelca turnira Eusebija osvojio broncu.
Portugal je u četvrtfinalu nakon sjajne utakmice izbacio još jednog debitanta Sjevernu Koreju sa 5-3 uz četiri gola Eusebija.
Na novi podvig nekog od debitanata ponovo se moralo čekati 32 godine, sve do Francuske 1998. godine i pojave "Vatrenih".
Hrvatska reprezentacija je pod vodstvom Miroslava Blaževića zadivila svijet doguravši na svom prvom svjetskom prvenstvu do trećeg mjesta i bronce. Hrvatska je na tom prvenstvu imala i najboljeg strijelca turnira Davora Šukera koji je postigao šest golova.
Četiri godine kasnije Senegal je na SP-u Japanu i Južnoj Koreji šokirao svijet porazivši na otvaranju turnira aktualne svjetske prvake Francuze (1-0), a potom je dogurao do četvrtfinala u kojem je izgubio od Turske nakon produžetaka.
Na SP-u u Njemačkoj 2006. godine Ukrajina je kao debitant stigla do četvrtfinala izgubivši od kasnijeg svjetskog prvaka Italije.
DEBITANTI PO PRVENSTVIMA
1930 - Argentina, Čile, Francuska, Meksiko, Jugoslavija, Brazil, Bolivija, Urugvaj, Rumunjska, Peru, SAD, Paragvaj, Belgija
1934 - Austrija, Čehoslovačka, Egipat, Njemačka, Mađarska, Italija, Nizozemska, Španjolska, Švedska, Švicarska
1938 - Kuba, Indonezija, Norveška, Poljska
1950 - Engleska
1954 - Južna Koreja, Škotska, Turska
1958 - Sjeverna Irska, SSSR
1962 - Bugarska, Kolumbija
1966 - Sjeverna Koreja, Portugal
1970 - Salvador, Izrael, Maroko
1974 - Australija, DDR, Haiti, Zair
1978 - Iran, Tunis
1982 - Alžir, Kamerun, Honduras, Kuvajt, Novi Zeland
1986 - Kanada, Danska, Irak
1990 - Kostarika, Irska, UAE
1994 - Grčka, Nigerija, Saudijska Arabija
1998 - HRVATSKA, Jamajka, Japan, Južna Afrika
2002 - Kina, Ekvador, Senegal, Slovenija
2006 - Angola, Obala Bjelokosti, Gana, Togo, Trinidad i Tobago, Ukrajina, Češka
2010 - Slovačka
2014 - Bosna i Hercegovina
2018 - Island, Panama
2022 - Katar
2026 - Uzbekistan, Jordan, Curacao, Zelenortski Otoci