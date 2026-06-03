Hrvatska među najuspješnijim debitantima SP-a u povijesti, davne 1998. zadivili smo cijeli svijet

Četiri reprezentacije po prvi put u povijesti nastupit će na Svjetskom prvenstvu 2026. godine: Uzbekistan, Jordan, Zelenortski Otoci i Curacao. Ovo povijesno proširenje turnira na čak 48 reprezentacija donijelo je priliku manjim nogometnim nacijama da se pokažu na najvećoj svjetskoj pozornici.

Ako ne računamo 13 reprezentacija koje su nastupile na prvom World Cupu u Urugvaju 1930. godine, kada su svi sudionici debitirali, u godinama koje su slijedile još je 67 zemalja debitiralo na svjetskim prvenstvima, a njima će se uskoro pridružiti još četiri ekipe -Uzbekistan, Jordan, Zelenortski Otoci i Curacao.

Do sada je samo jedan debitant otišao i do kraja, Italija 1934. godine, a među najuspješnijim debitantima je i hrvatska reprezentacija koja je 1998. osvojila broncu.

"Azzurri" su u svom debiju na World Cupu odmah i osvojili svjetski naslov. I doprvak Čehoslovačka, kao i Njemačka koja je bila treća, te četvrtoplasirana Austrija, također su tada debitirale.

Nakon toga moralo je proći čak 32 godine, sve do SP-a 1966. da neki od debitanata ostvario zapažen rezultat. Na SP-u u Engleskoj sjajan rezultat ostvario je Portugal koji je na krilima najboljeg strijelca turnira Eusebija osvojio broncu.

Portugal je u četvrtfinalu nakon sjajne utakmice izbacio još jednog debitanta Sjevernu Koreju sa 5-3 uz četiri gola Eusebija.

Na novi podvig nekog od debitanata ponovo se moralo čekati 32 godine, sve do Francuske 1998. godine i pojave "Vatrenih".

Hrvatska reprezentacija je pod vodstvom Miroslava Blaževića zadivila svijet doguravši na svom prvom svjetskom prvenstvu do trećeg mjesta i bronce. Hrvatska je na tom prvenstvu imala i najboljeg strijelca turnira Davora Šukera koji je postigao šest golova.

Četiri godine kasnije Senegal je na SP-u Japanu i Južnoj Koreji šokirao svijet porazivši na otvaranju turnira aktualne svjetske prvake Francuze (1-0), a potom je dogurao do četvrtfinala u kojem je izgubio od Turske nakon produžetaka.

Na SP-u u Njemačkoj 2006. godine Ukrajina je kao debitant stigla do četvrtfinala izgubivši od kasnijeg svjetskog prvaka Italije.

DEBITANTI PO PRVENSTVIMA

1930 - Argentina, Čile, Francuska, Meksiko, Jugoslavija, Brazil, Bolivija, Urugvaj, Rumunjska, Peru, SAD, Paragvaj, Belgija

1934 - Austrija, Čehoslovačka, Egipat, Njemačka, Mađarska, Italija, Nizozemska, Španjolska, Švedska, Švicarska

1938 - Kuba, Indonezija, Norveška, Poljska

1950 - Engleska

1954 - Južna Koreja, Škotska, Turska

1958 - Sjeverna Irska, SSSR

1962 - Bugarska, Kolumbija

1966 - Sjeverna Koreja, Portugal

1970 - Salvador, Izrael, Maroko

1974 - Australija, DDR, Haiti, Zair

1978 - Iran, Tunis

1982 - Alžir, Kamerun, Honduras, Kuvajt, Novi Zeland

1986 - Kanada, Danska, Irak

1990 - Kostarika, Irska, UAE

1994 - Grčka, Nigerija, Saudijska Arabija

1998 - HRVATSKA, Jamajka, Japan, Južna Afrika

2002 - Kina, Ekvador, Senegal, Slovenija

2006 - Angola, Obala Bjelokosti, Gana, Togo, Trinidad i Tobago, Ukrajina, Češka

2010 - Slovačka

2014 - Bosna i Hercegovina

2018 - Island, Panama

2022 - Katar

2026 - Uzbekistan, Jordan, Curacao, Zelenortski Otoci