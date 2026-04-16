'POTPUNO NEPRIHVATLJIVO'

Bijesni Hrvat teško optužio zvijezdu Reala: Neka bude dovoljno muškarac pa prizna što mi je učinio!

Autor
Hrvatski reprezentativaac Josip Stanišić odigrao je prvih 45 minuta, a bio je bijesan na Realova stopera Antonija Rüdigera nakon sinoćnje utakmice četvrtfinala Lige prvaka u Munchenu

Fantastičnu utakmicu, sasvim sigurno jednu od najljepših ove sezone u Ligi prvaka, odigrali su Bayern i Real Madrid. "Kraljevski klub" je tri puta vodio, no Bayern se svaki puta vratio i potom u posljednjim sekundama izborio i pobjedu.

Bio je to čak 30. međusobni europski susret Bayerna i Reala. Niti jedna dva druga kluba nemaju toliko europskih okršaja..... Sada oba kluba imaju po 13 pobjeda uz četiri remija.

Hrvatski reprezentativaac Josip Stanišić odigrao je prvih 45 minuta, a bio je bijesan na Realova stopera Antonija Rüdigera nakon sinoćnje utakmice četvrtfinala Lige prvaka u Munchenu. Hrvatskog beka iz Bayerna njemački nogometaš srušio je neposredno prije poluvremena, no sudac se nije oglasio, što je Real Madrid iskoristio za vodstvo 3:2. Iako je Bayern na kraju slavio s 4:3 i s ukupnih 6:4 prošao u polufinale LP-a, Stanišić je nakon utakmice žestoko prozvao Rüdigera zbog njegova poteza, ali i uvreda.

- Vidio je da dolazim i samo se zabio u mene. Prije se igra jednostavno puštala, a ako bi se izgubila lopta, sudio bi se prekršaj. Možda je sudac zaboravio na to pravilo, ne znam - rekao je uzrujani Stanišić u mix-zoni nakon utakmice pa nastavio:

- Što se dogodilo dok sam ležao na travnjaku, to možete pitati Tonija. Po meni je takvo ponašanje potpuno neprihvatljivo. Samo jedna riječ, izgovorena dvaput. Pitajte ga sami. Možda bude dovoljno muškarac da to i prizna! - ljutito je izjavio vatreni.

Avatar Aikona
Aikona
07:43 16.04.2026.

Neka je Stanišić prišao dalje, a sudac naš susjed ima valjda prolaznu ocjenu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

