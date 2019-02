Zastrašujuće! Za samo 26 sekundi srušio snove bivšem UFC prvaku

Zastrašujući Francis Ngannou ponovno je tu! Kamerunac nije dozvolio trijumfalni povratak Caina Velasqueza nego je borbu završio za samo 25 sekundi. Sve je pokrenuo udarcem, ali ključ prekida bila je ozljeda koljena bivšeg prvaka. Paul Felder savladao je čistom sudačkom odlukom Jamesa Vicka, kao i Cynthia Calvillo istom metodom Cortney Casey. Ekspresnom pobjedom prekidom debitirao je Kron Gracie. Vicente Luque u fantastičnoj je borbi savladao Bryana Barberenu, a Andre Fili bio je bolji od Mylesa Jurya, piše Fightsite.

Prva UFC priredba na glavnom ESPN kanalu donijela je dugo očekivani teškaški dvoboj, ali on je završio prebrzo. Samo 26 sekundi trebalo je Francisu Ngannou za novu veliku pobjedu, imenom vjerojatno najveću u dosadašnjoj karijeri. Kamerunac nije bio spreman priuštiti povratak iz snova za Caina Velasqueza. Borba je od početka krenula aktivno kako su se fanovi nadali, no nije dugo potrajalo. Velasquez je napao s nekoliko udaraca kojima nije uspio pogoditi, a onda je Ngannou završio sve prvom pravom serijom. Nekoliko udaraca nije najbolje sjelo, no pogodio je Ngannou svoj poznati aperkat. Nije njime “mentalno” uzdrmao Caina, no zaljuljao ga je dovoljno da ovaj izgubi balans te da mu u padu propadne koljeno. Bolna grimasa pojavila se na licu bivšeg prvaka i to je bilo to. Sudac je prekinuo borbu prije nego je krenula kanonada Ngannoua, od koje se Velasquez vjerojatno ne bi uspio obraniti. Kamerunac tako ponovno postaje možda i glavni “contender” teške kategorije, dok bi Cain Velasquez ipak trebao svoj povratak izgraditi preko malo lakših protivnika.

U sunaslovnoj borbi trijumfirao je Paul Felder, koji je bio bolji od Jamesa Vicka. Vrlo je agresivno “Irish Dragon” išao na višeg i duljeg borca od sebe. Vidjelo se kako je uzeo kvalitetan primjer iz borbe Justina Gaethjea protiv Vicka, koja je potvrdila kako se Vick ne osjeća dobro kad se mora kretati u nazad. To je Felder pokušavao forsirati i išlo mu je jako dobro. Iako je Vick pogađao dobre udarce, Felder je svaku rundu ove vrlo zanimljive borbe bio za dovoljan djelić bolji, da bi uzeo sudačku odluku. Presing i postavljanje tempa koji mu odgovara su presudili, odnosno donijeli su pobjedu Felderu.

Sličan način kao Felder za pobjedu je imala Cynthia Calvillo, koja je također imala višu i dužu protivnicu protiv sebe, ali isto tako je pritiskom uspjela to neutralizirati. Cortney Casey nije imala dovoljno hrabrosti i odlučnosti da pokuša iskoristiti svoje prednosti. Zapravo, prepoznala je to tek u posljednjoj rundi, kad je bilo prekasno. Calvillo je u prve dvije napravila dovoljno da si ih osigura bodovno te da dođe do druge pobjede u nizu. Nije borba ponudila previše sadržaja, ali je ponudila dovoljno da se lako zaključiti kako je pobjeda čista i zaslužena.

Impresivan debi upisao je Kron Gracie, završivši Alexa Caceresa nakon dvije minute njihove borbe. Bilo je jasno kako Caceresova šansa postoji sve dok uspije držati borbu na nogama, no to nije bilo dugo, tek nešto više od minute. Gracie je prvo uspio skratiti distancu, a onda i pametnim rušenjem odvesti borbu u parter. Tamo je krenuo raditi na poziciji, koju je brzo izborio te dolazi do tapkanja na gušenje s leđa.

Fantastična borba održana je na rasporedu prije gore spomenute, a njeni sudionici bili su Vicente Luque i Bryan Barberena. Nakon malo sporije polovice prve runde, krenuo je pravi rat. Luque je prvi koji uzdrmava Barberenu, a to dovodi do toga da ovaj postaje samo agresivniji i vraća istom mjeru. Već u toj drugoj polovici prve runde su obojica bili u problemima, Luque je imao i čvrsti pokušaj gušenja, no vidjelo se da niti jedan nema namjeru brzo pasti niti se predati. U drugoj rundi nema nikakvog suzdržavanja, a pravu akciju otvara opaki direkt Barberena. Luque odgovara laktom, a do još bolje akcije dolazi sredinom runde kad se pokreće “brawl” na sredini kaveza. U posljednjoj minutiponovno visok tempo, gdje obojica pokušavaju osigurati rundu, a to uspijeva Luque, ubojitijim koljenom pogođenim desetak sekundi prije kraja. Treća runda nije zaostajala kvalitetom, budući da su obojica tražili prekid. Nevjerojatna snaga volje viđena je kod obojice, no Luque ipak uspijeva završiti borbu šest sekundi prije kraja. Boksačka serija nastavljena je preko dva koljena, Barberena pada, a još dva udarca dovode do prekida. Šteta da Barberena nije izdržao do kraja, no sjajno je vidjeti kako Luque i dalje ima impresivnu statistiku prekida. Osam UFC pobjeda i u svakoj je završio svog protivnika.

Glavni program otvorila je borba u kojoj je Andre Fili savladao Mylesa Jurya, za kojeg još uvijek nije jasno zašto je napustio laku kategoriju. Jury je tamo bio Top 10 borac, imao je sedam pobjeda u nizu, da bi onda uslijedio poraz od Donalda Cerronea i spuštanje u perolaku. Od tada na svakom vaganju izgleda jako loše, a niti prezentacije u kavezu nisu na nivou. Tako je bilo i sada te je došao do trećeg poraza u pet borbi otkako je član perolake divizije. Nije Fili napravio ništa posebno, jednostavno je njegov prednji direkt bio ključ, odnosno njime je radio štetu na koju Jury u prvoj i trećoj rundi nije mogao kvalitetno odgovoriti. Najbolja je bila druga runda, budući da je Jury u njoj uspio uvesti Filija u akciju te je istu i osvojio, no prvu i posljednju jednostavno nije uspio proći kroz spomenuti direkt. Tako je došao do treće pobjede u posljednje četiri borbe. Juryu bi netko blizak trebao preporučiti povratak u laku kategoriju.

Uvodni program predvodila je borba u kojoj je Aljamain Sterling savladao Jimmiea Riveru. Bila je to njegova uvjerljivo najbolja predstava otkako je u promociji. 2016. i 2017., u kojima je doživio tri poraza su iza njega te “Funkmaster” ponovno potvrđuje svoj ogroman talent. Riveru je tempom, pritiskom i raznolikim kombinacija dominirao kroz cijelu borbu, koju je uzeo čistom sudačkom odlukom u sve tri runde. Manny Bermudez još jednom je potvrdio koliko je opasan grappler, ugušivši Benita Lopeza nakon tri minute borbe. Nažalost, ostati će mrlja što je Bermudez pao vagu za čak dva kilograma. Andrea Lee bila je i više nego uvjerljiva protiv Ashley Evans-Smith, uzevši pobjedu u prvoj borbi nakon što je bila žrtva obiteljskog nasilja.

Nik Lentz konstantnim je pritiskom neutralizirao Scotta Holtzmana, čime je na kraju uzeo pobjedu odlukom. Luka Sanders nokautirao je Renana Baraoa u drugoj rundi, čime je potvrdio da je bivši prvak gotov. Barao je izgledao odlično prvu rundu, no drugu je pao od prvog ozbiljnog udarca. Program je otvorila borba u kojoj je Emily Whitmire brzinski srušila te onda i ugušila Alexandru Albu.

UFC on ESPN 1 – Rezultati

Francis Ngannou def. Cain Velasquez – TKO (R1 0:26)

Paul Felder def. James Vick – jednoglasna sudačka odluka

Cynthia Calvillo def. Cortney Casey – jednoglasna sudačka odluka

Kron Gracie def. Alex Caceres – SUB (R1 2:06)

Vicente Luque def. Bryan Barberena – TKO (R3 4:54)

Andre Fili def. Myles Jury – jednoglasna sudačka odluka

Aljamain Sterling def. Jimmie Rivera – jednoglasna sudačka odluka

Manny Bermudez def. Benito Lopez – SUB (R1 3:09)

Andrea Lee def. Ashlee Evans-Smith – jednoglasna sudačka odluka

Nik Lentz def. Scott Holtzman – jednoglasna sudačka odluka