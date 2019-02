Cro Cop o potezu Nelsona koji kamere nisu zabilježile: To još nisam doživio!

Mirk Cro Cop Filipović objavio je u nedjelju navečer status na Facebooku u kojem se osvrnuo na borbu s Amerikancem Royem Nelsonom. Između ostaloga je naveo kako je njegov suparnik izvodio nepotreban cirkus, pa otkrio i to da su predstavnici atletske komisije doslovno išli za njim u WC.

Ipak, jedan ga je detalj tijekom borbe osobito šokirao, u pitanju je bio potez Nelsona koji kamere nisu zabilježile:

- U meču se dogodila najbizarnija stvar u mojoj karijeri. U jednom klinču dok sam ga držao na ogradi lik me ugrizao za prst! Zagriz je bio preko gume za zube što je, naravno, ublažilo jačinu ugriza, ali da i to nekome može pasti na pamet, nisam znao do sinoć - napisao je Filipović.

Podsjetimo, Cro Cop je u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu trijumfalno krenuo u svojoj premijeri u Bellatoru. Na borilačkom spektaklu u američkom Uncasvilleu pobijedio je Nelsona jednoglasnom odlukom sudaca (30-27, 29-28, 29-28).

Najbolji hrvatski MMA borac tako je uzvratio Amerikancu za poraz iz 2011. kada su obojica bili u UFC-u. Mirko je trijumfom nad Nelsonom stigao do desete pobjede u nizu i zadržao tradiciju u uzvratnim borbama.

Naime, Amerikanac je bio peti suparnik koga je Filipović pobijedio u revanšu. Mirkov 'osvetnički bijes' prije njega su osjetili Kazuyuki Fujita, Kevin Randleman, Josh Barnett i Gabriel Gonzaga.