Najuspješniji hrvatski MMA borac Mirko Filipović još se jednom kući vraća trijumfalno. Cro Cop je u svom debiju u Bellatoru pobijedio Amerikanca Roya Nelsona jednoglasnom odlukom sudaca.

Borba koja je trajala iscrpljujuće tri runde po pet minuta Mirko je pokazao odličnu fizičku pripremljenost i nastavio svoj niz pobjeda u svojoj MMA karijeri. Naš legendarni borac je trijumfom u Uncasvilleu na Bellatoru 216 izjednačio svoj niz od deset pobjeda u kik-boksu.

– Ako Bog da, doći će i deseta - rekao je nedavno Mirko u intervjuu za Večernji list.

I stigla je - deseta! Borba protiv Nelsona bila je teška i vrlo zahtjevna koju je Filipović sjajno odradio. Dobru formu Mirko održava svakodnevnim treninzima.

– U 45. godini osjećate protok vremena. Premda imam degenerativne promjene na tetivama, bolje se osjećam od svojih vršnjaka. Uostalom, i kada se prestanem boriti, neću prestati trenirati. Naravno da ću neke stvari izbaciti, poput agresivnog hrvanja, nekih bacanja i slično, no ja obožavam trenirati. Moje tijelo postalo je ovisno o fizičkom podražaju i jakom treningu i ne mogu si zamisliti da to ne radim sve dok sam živ - kaže Mirko.

S obzirom na to da se junački odupirete biološkom satu, primjećujete li da vam treba više vremena za oporavak?

– Nakon treninga se dobro oporavljam, no sve su veće oscilacije u stanju moga tijela. Ima dana kada se ne mogu ustati, kada se jedva spustim do dvorane pa zbog toga budem depresivan, ali već drugi dan probudim se kao novi. Eto, u noći kada se Fjodor borio s Baderom baš sam se loše osjećao jer me sve boljelo, a onda sam napravio neku samoterapiju i bio sam kao novi - dodao je Filipović.

A kada god da bude njegova posljednja borba, mora li ona biti i pobjednička?

– Teško je to reći. Iako mi vrijeme ne ide u prilog i sve me više pritišću ozljede te mi je tijelo izraubano, u borbi se to neće osjetiti - zaključio je Mirko Filipović koji je protiv Roya Nelsona pokazao veliku izdržljivost i vjerojatno još nije zatvorio posljednju stranicu svoje bogate i uspješne karijere.

