UŽIVO Početak iz bajke za Istru: Prevljak sjajnim lobom šokirao Hajduk (0:1)

Frederiksen sjurio se sa svoje polovice i dao sjajnu loptu u prostor za Prevljaka. Napadač Istre idealno je utrčao u prazan prostor te hladnokrvno završio akciju.
Počela je utakmica.
Utakmica je dostupna na kanalima MAX Sport 1, HRT 2 i HDTV.
Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca.
Jako pada kiša u Splitu, teren je natopljen, a navijači su se povukli pod krovove tribina. Stadion Poljud je poluprazan.
HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Mlačić, Hrgović - Guillamon, Krovinović, Skoko - Almena, Šego, Bamba.
ISTRA: Kolić - Nasraoui, Kumar, Marešić - Frederiksen, Radošević, Ahmeti, Heister - Lončar, Rozić - Prevljak
Budući da je prva utakmica ovog "novog Osijeka" protiv trenutačno najbolje momčadi lige, rezultat možda čak i neće biti pravi pokazatelj koliko ova momčad može i koliko je napredovala, no sigurno ćemo vidjeti neke zanimljive i nove mehanizme. Jedno je sigurno, Sopićev Osijek će izgledati znatno drukčije nego na jesen. Koliko će to ili neće biti bolje, preostaje nam vidjeti
U 86. minuti je fantastičan pogodak dao Tiago Dantas za konačnih 2-2. Dočekao je loptu posve iskosa i s desnom je vanjskom zahvatio te je pospremio u suprotni dio gostujućih vrata, pod gredu, za eksploziju oduševljenja na Rujevici
Reprezentativac Nigerije napustio Istru.
Beljo je ove sezone upisao 25 nastupa u svim natjecanjima, a postigao je 13 pogodaka. U prvenstvu je zabijao Vukovaru, Istri, po dva pogotka Lokomotivi, Rijeci i Slavenu Belupu. Jednom je protiv Karlovca poentirao u visokoj 7:0 pobjedi u domaćem kupu. Zgodno zvuči podatak da je Dinamo ove sezone pobjeđivao u svim utakmicama u kojima je Beljo postizao pogotke!
Hajduk je na Poljudu u ovoj sezoni ukupno gledalo čak 213.508 gledatelja ili u prosjeku 23.723. Bijeli su u posljednjih 13 nastupa u HNL-u doživjeli jedan poraz, od Rijeke (0:5).
Vjerujemo da je ovom transferu kumovala i činjenica da je baš zbog tih svojih slabijih igara bio na velikoj meti navijača Dinama, koji su prilično često kritizirali stručni stožer da mu daje previše minuta s obzirom na prikazano
Mislim da smo se dobro posložili, naravno da ćemo biti iz kola u kolo bolji i uigraniji. Igramo prvo kolo protiv naše najbolje momčadi trenutačno, ali što reći?
Nakon 18 kola, Varaždin je na šestom mjestu prvenstvene ljestvice s 23 boda, dok je Gorica sedma s 19
Jagušić bi u ovoj fazi karijere najradije do ljeta ostao u Slavenu, u kojem ima zajamčenu minutažu, u kojemu se dobro razvija i u kojemu je na oku izborniku Daliću. Krajnji Jagušićev cilj ove sezone je odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD, a tek onda transfer. U – po mogućnosti – što jaču ligu.