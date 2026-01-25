Naši Portali
HAJDUK - ISTRA

UŽIVO Početak iz bajke za Istru: Prevljak sjajnim lobom šokirao Hajduk (0:1)

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Sasa Miljevic/PIXSELL
25.01.2026. u 14:57
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večenjeg lista
HAJDUK
0-1
ISTRA 1961
SUPERSPORT HNL, 15.00, POLJUD, SPLIT
Gol
10' (Gol)

Frederiksen sjurio se sa svoje polovice i dao sjajnu loptu u prostor za Prevljaka. Napadač Istre idealno je utrčao u prazan prostor te hladnokrvno završio akciju.

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica. 

GDJE GLEDATI?

Utakmica je dostupna na kanalima MAX Sport 1, HRT 2 i HDTV.

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca.

Jako pada kiša u Splitu, teren je natopljen, a navijači su se povukli pod krovove tribina. Stadion Poljud je poluprazan.

SASTAVI

HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Mlačić, Hrgović - Guillamon, Krovinović, Skoko - Almena, Šego, Bamba.

ISTRA: Kolić - Nasraoui, Kumar, Marešić - Frederiksen, Radošević, Ahmeti, Heister - Lončar, Rozić - Prevljak

