NE KRIVI MLADOST

Garcia nakon iznenađujućeg poraza: 'Odigrali smo odličnu utakmicu, mogli smo s 5:2 na poluvrijeme'

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
25.01.2026.
u 18:41

Ako mislimo da nismo pobijedili jer smo mladi mislim da to nema nikakve veze. Mi smo prvo poluvrijeme mogli završiti vodstvom 5:2

Nogometaši Hajduka poraženi su na svom Poljudu s 1:2 od Istre 1961 na startu proljetnog dijela sezone. Unatoč tome što su uputili preko 20 udaraca prema golu Franka Kolića, bijeli su do gola stigli tek u 83. minuti i to se pokazalo kao utješni pogodak.

Gosti su poveli u 10. minuti golom Smaila Pevljaka, a već u 22. minuti na 2:0 povisio je Emil Frederikse. Mogao je Hajduk do izjednačenja, ali u završnici prvog poluvremena vratnicu je pogodio Noa Skoko. U drugom dijelu nastavio se pritisak Hajduka, no gola nije bilo sve do 83. minute kada je Robertsson zabio autogol. Utakmicu je komentirao trener Hajduka, Gonzalo Garcia:

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru

- Vrlo sam razočaran rezultatom. Mislim da nismo morali izgubiti. Osjećam da su momci odigrali dobru utakmicu. Bili smo dobri, primili smo prelagane golove. Napravili smo sve kako bismo pobijedili. Uvijek stavljam igrače za koje mislim da su u najboljoj formi. Skelin je u pripremnom periodu igrao, Mlačić nije igrao zbog situacije u kojoj se nalazi. Imamo Šarliju koji je ozlijeđen i Racija. Mlačić nije bio najbolji, ali ne bih krivio stoperski par za ovaj poraz. Istra nam je u prvom poluvremenu pucala tri-četiri puta. Skelin će trebati utakmica, Mlačić će se opustiti. Raci nije najstariji na svijetu, i on je mlad - započeo je Garcia.

Osvrnuo se i na vrlo mladu momčad Hajduka koja je danas istrčala na teren, a koju ne krivi za poraz:

- Mi smo dozvolili Istri tri šanse, a mi smo ih imali ne znam ni sam koliko. Skoko koji je odigrao vrlo dobro, pogodio je vratnicu dva puta. Nije to zbog mladosti. Ako mislimo da nismo pobijedili jer smo mladi mislim da to nema nikakve veze. Mi smo prvo poluvrijeme mogli završiti vodstvom 5:2. Realnost je da smo odigrali odličnu utakmicu s mladim momcima. Kada se pogleda broj šansi onda je jasno da smo mi napravili manje grešaka. Da su Krova i Skoko zabili u prvom dijelu, možda bismo na koncu postigli pet golova. Mladi igrači će imati moju podršku, vjerujem i kluba - zaključio je Španjolac.
HNL Istra 1961 Hajduk Gonzalo Garcia

arba_arba
18:43 25.01.2026.

Na mladima svit ostaje.

