Zašto je Hrvatska U-19 danas igrala dva puta? Ovo je zbunilo mnoge, evo u čemu je kvaka

Hrvatski navijači svjedočili su nesvakidašnjem danu u kojem su dvije različite generacije, obje vođene kao U-19 reprezentacija, igrale kvalifikacijske utakmice. Stariji uzrast, koji čine igrači rođeni 2007. godine i kasnije, pod vodstvom izbornika Siniše Oreščanina odigrao je sjajnu utakmicu u Varaždinu. U sklopu prvog kola skupine tri Elitne runde kvalifikacija za Europsko prvenstvo, mladi Vatreni deklasirali su Švicarsku rezultatom 4:1. Strijelci za uvjerljivu pobjedu bili su Bayernov branič Ljubo Puljić, zatim Patrice Čović, veznjak Werdera koji je nedavno postigao i svoj prvijenac u Bundesligi, te Ivan Barić i Pavle Smiljanić, dok je jedini pogodak za goste postigao Sambou Camara.

Samo nekoliko sati kasnije, u Križevcima je na teren istrčala mlađa generacija, koju vodi Zoran Vulić. Iako se također vode kao U-19 selekcija, radi se o U-18 reprezentaciji koju čine igrači rođeni 2008. godine i mlađi. Nažalost, njihov početak novog ciklusa kvalifikacija za Euro koji će se 2027. godine održati u Češkoj nije bio uspješan. Mlada Hrvatska doživjela je visok poraz od vršnjaka iz Španjolske, koji su slavili s uvjerljivih 4:0. Pobjedu Furiji osigurali su Miguel Llorente s dva pogotka te Alexis Ciria i Dani Fernandez. Riječ je o generaciji koja je prošle godine nastupila na Svjetskom prvenstvu U-17, gdje je ispala u šesnaestini finala od Uzbekistana nakon izvođenja jedanaesteraca.

Oreščaninova ekipa nalazi se u zahtjevnoj skupini zajedno s Francuskom i Norveškom, čiji je međusobni dvoboj završio neriješeno 2:2. S obzirom na to da samo pobjednik skupine ostvaruje plasman na Europsko prvenstvo koje se od 28. lipnja do 11. srpnja ove godine održava u Walesu, pobjeda na otvaranju bila je od presudne važnosti. Hrvatsku nakon Švicaraca na istom stadionu u Varaždinu očekuju i dvoboji s Norveškom 28. ožujka u 12:00 sati te s Francuskom 31. ožujka, također u podne.

Za razliku od starijih kolega, Vulićeva selekcija natječe se u novom, ligaškom formatu kvalifikacija. Hrvatska se nalazi u skupini A5 najvišeg ranga, Lige A, a za prolazak u iduću rundu natjecanja mora završiti među prve tri reprezentacije u konkurenciji Španjolske, Bugarske i Engleske. Nakon teškog poraza od Španjolaca, mladi Vatrene na istom stadionu u Križevcima očekuju ključni dvoboji s Bugarskom 28. ožujka u 15:30 te s Engleskom 31. ožujka u 14:45.

Razlog zbog kojeg su dvije hrvatske reprezentacije istog uzrasta igrale na isti dan leži u promjeni formata UEFA-inih kvalifikacija za mlađe uzraste. Starija generacija (2007.) završava stari ciklus kvalifikacija, dok mlađa (2008.) započinje novi, koji se igra po ligaškom sustavu. UEFA je za te kvalifikacije donijela promjenu pa su tako 28 reprezentacija smještene u Ligu A, a 26 u Ligu B. Tri najbolje reprezentacije iz svake od sedam skupina Lige A idu u drugu rundu natjecanja, gdje će im se priključiti sedam pobjednika skupina iz Lige B. Istovremeno, sedam posljednjeplasiranih reprezentacija iz Lige A ispast će u Ligu B, ali će i dalje zadržati teoretsku mogućnost plasmana na Euro.

Nakon prve faze, ponovno se formira sedam skupina po četiri reprezentacije u Ligi A, dok ostali igraju u Ligi B. U toj drugoj rundi, ponovno će prve tri reprezentacije u skupinama Lige A izboriti plasman u završnu, treću rundu, kao i sedam pobjednika skupina iz Lige B. Tek će se u toj završnoj rundi formirati sedam kvalifikacijskih skupina s po četiri reprezentacije, a samo će pobjednici tih skupina osigurati nastup na završnom turniru Europskog prvenstva.