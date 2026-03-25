PRISJETIO SE BRAZILA

Zlatko Dalić poslao ohrabrujuću poruku hrvatskim navijačima, evo što je rekao

Zagreb: Konferencija za medije izbornika Zlatka Dali?a i nagrade HNS-a za najbolju fotografiju 2025. godine
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
25.03.2026.
u 17:56

Hrvatska nogometna reprezentacija u Orlandu protiv Kolumbije igra prvu prijateljsku utakmicu u okviru priprema za skorašnji nastup na Svjetskom prvenstvu

Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić zrači optimizmom i zadovoljstvom.

“Polako se privikavamo na uvjete i na vremensku i temperaturnu razliku, čeka nas utakmica koja dolazi jako brzo, dečki su svjesni da nemamo puno vremena za trening i prilagodbu. Čeka nas težak protivnik, a nadamo se najboljem", rekao je za službenu stranicu HNS-a.

Stanje u momčadi je više nego zadovoljavajuće.

“Razgovarali smo, rekao sam im da sam sretan da ih vidim da su svi zdravi i spremni i da su došli na reprezentativno okupljanje puni veselja, kao i uvijek. To je ono što drži ovu reprezentaciju na ovako visokoj razini, dečki jedva čekaju biti na okupu i to je veliki znak kako mi funkcioniramo. Sve to moramo potvrditi dobrom igrom i rezultatom, čekaju nas dvije teške utakmice, dva teška protivnika. Rezultat nije primaran, nije najbitniji, ali je važan za ono što nas dalje očekuje. Svi igrači koji su došli su zdravi i spremni, imamo puno bolju situaciju sad, nego prije četiri mjeseca. Naši igrači su u formi, igraju puno utakmica, njihova je minutaža puno veća. U ove dvije utakmice dat ćemo priliku svim igračima, nadam se da će sve biti dobro”.

Hrvatsku čeka Kolumbija koja je u kvalifikacijama osvojila isti broj bodova kao Brazil te pobijedila i Brazil, i Argentinu. Sudeći po tome, dakle, reprezentacija iz samog svjetskog vrha.

“Kolumbija je među tri najbolje reprezentacije u Južnoj Americi, riječ je o reprezentaciji koja igra sjajan nogomet i ima puno dobrih, brzih igrača koji igraju u Europi. Kolumbijci imaju jako dobru tranziciju i energiju i za nas će to biti vrlo zahtjevna utakmica. Moramo biti spremni odgovoriti na pravi način protiv najjačih protivnika, moramo biti kompetitivni. Vjerujem u našu reprezentaciju, imamo kvalitetu, a ova utakmica je put kojim moramo težiti da bismo što spremniji dočekali Svjetsko prvenstvo”.

Brazil sada vodi Carlo Ancelotti...

“Brazil je s Ancelottijem jedan od glavnih favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva, riječ je o fantastičnoj reprezentaciji koja ima tradiciju, rezultate i povijest. Velika je čast da su nas izabrali za protivnika, to je dokaz koliko smo mi veliki i pravi. Međutim, to moramo potvrditi na terenu”.

Svako spominjanje Brazila budi uspomene na Svjetsko prvenstvo u Kataru i jednu od najvećih pobjeda u povijesti hrvatskog nogometa.

“To je za mene druga najvažnija utakmica, a, shodno tome, i druga najvažnija pobjeda, poslije one protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji. Brazil je u kataru bio najveći favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva, bio je superioran, dominantan, pružao je najbolje partije i... Dođe utakmica protiv Hrvatske i mi uspijemo odigrati 1:1 i pobijediti nakon jedanaesteraca. To je jedna od najvećih pobjeda u povijesti hrvatske reprezentacije”.
