Zaradio je bogatstvo pa proglasio bankrot zbog užasnih odluka: 'Toliko je siromašan da nema odijelo'

Bivši branič Manchester Uniteda Wesley Brown ispričao je svoje probleme nakon što je prošle godine proglasio bankrot. Brown je odigrao 362 nastupa za United nakon što je prošao klupsku akademiju i zarađivao 50.000 funti tjedno kao igrač, ali HMRC je podnio zahtjev za bankrot protiv njega prošle veljače, a zahtjev je odobren na Visokom sudu dva mjeseci kasnije. Peterostruki pobjednik Premiershipa, koji je također dvaput osvojio Ligu prvaka i 23 puta igrao za reprezentaciju Engleske, razveo se od svoje supruge Leanne, zvijezde realityja , 2022. godine, a njegov se pad ranije pripisivao kolapsu njegove tvrtke, lošim nekretninama i preplaćivanju cijena.

Brown (44) je nedavno otkrio gdje su stvari pošle po zlu, priznajući da nije imao 'prave ljude' koji bi ga vodili tijekom njegovih mladih godina.

- Mislim da je najvažnije kad zarađujete puno novca, trebate prave ljude, zar ne? I rekao bih da je to jedna od stvari koje nisam imao - rekao je u Ben Heath Podcastu.

- To je duga priča i neću ulaziti u detalje, ali to su stvari koje su se dogodile davno s određenim ulaganjima i ulaskom u stvari u koje mnogi ljudi kao mladi ulaze, ali stvarno to ne razumijem. To je ono što mnogi ljudi rade, a onda je došlo do kulminacije prošle godine, i tako je krenulo. Dogodilo se i nastavljam živjeti s tim, nadam se da se današnje generacije neće voditi mojim primjerom.

Brown je otkrio da njegovi problemi još nisu riješeni te su ga pitali je li mu se itko ikada obratio i zatražio savjet kako izbjeći da krene istim putem.

On je odgovorio: 'Ne. Pričao sam s mnogo igrača koji su rekli 'Ja sam u istom problemu.'

Na pitanje vjeruje li da je kao igrač trošio neozbiljno, Brown je odgovorio: 'Uopće ne. Definitivno nisam trošio na razne gluposti, primjerice birao sam koju ću sportsku opremu uzeti da nije preskupa.' Brown se pojavio u bizarnom videu na društvenim mrežama u siječnju kada je viđen kako se smije dok se krojač šalio da je 'toliko bankrotirao da si ne može priuštiti odijelo'.