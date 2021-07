Zaprosio djevojku pred gomilom, a onda doživio poniženje koje će pamtiti cijeli život

Javna prosidba na bejzbolskoj utakmici u Massachusettsu prošloga tjedna nije prošla kako je očekivao nesretni muškarac.

On je tijekom utakmice kleknuo ispred svoje partnerice i izvadio prsten. Taj je potez izazvao ovacije gomile, no djevojke se sve to nije previše dojmilo.

Iznenađena djevojka se prvo počela meškoljiti, a onda rekla da mora ići i odjurila.

Muškarac je s tužnim izrazom lica ostao klečati, a na njegovu nesreću sve je snimljeno i video se dijeli na društvenim mrežama.

"Ovo je tužno gledati", jedan je od komentara na događaj koji će muškarac zasigurno pamtiti dok je živ.