Žao mi je što Fiba od Cibone traži moj novac

Naš pretposljednji sugovornik u Večernjakovoj jubilarnoj, 40. anketi za izbor košarkaša godine jest nekadašnji, i to dvostruki laureat u ovoj akciji, 43-godišnji Damir Mulaomerović (1998. i 2002.). Nekadašnji reprezentativac i cibos prošle je sezone bio strateg Cibone, a sada je trener na čekanju novog angažmana.

– Nedavno sam imao dvije ponude. Jedna je bila iz turskog prvoligaša Gaziantepa, ali je posao dobio moj kolega i prijatelj Nenad Marković. Bio sam i blizu skopskog MZT-a, ali se nismo uspjeli odgovoriti o financijama. No vrijeme koristim da se educiram, gledam utakmice što je više moguće, a i ta pauza mi je dobro došla nakon stresne sezone u Ciboni.

Cibona izgleda bolje

A kako mu se čini Cibona nakon svog odlaska?

– Dolaskom Nazora to puno bolje izgleda, Cibona se podigla energetski, a vidi se i napredak u igri. Onaj dio prije njega nije ispao najbolje, a najavljivalo se da dolaze bolji dani s duplo skupljim trenerom od mene.

Žao mu je, kaže, što dug kluba mora potraživati preko Fibe, a još više mu je žao kada vidi na što je spao jedan njegov drugi bivši klub.

– Žao mi je što se KK Zagreb našao u takvoj situaciji jer smo postigli puno, a sve se vrlo brzo raspalo. Spasit će se oni od ispadanja iz najjače domaće lige, no to nije više onaj Zagreb koji je imao dva najbolja igrača u svom godištu u svijetu, Šarića i Hezonju, i koji je u euroligaške klubove lansirao Tomića, Simona i Žorića.

Kaže da se već tada, dok su bili golobradi, moglo naslutiti da će Šarić i Hezonja završiti u NBA ligi.

– Bilo je samo pitanje vremena kada će i kojim putem završiti tamo. I jedan i drugi su vrhunski, a nadam se da će se i Hezonja priključiti Šariću i Bogdanoviću u reprezentaciji jer radi se o megatalentu.

A za sve njih bilo bi tragično ne nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Kini 2019.

– Bez obzira na startnih 0-2 u kvalifikacijama, ja sam optimist i mislim da ćemo se plasirati, no ako ne dobijemo Rumunjsku i Nizozemsku kod kuće, onda to nismo ni zaslužili. Po meni se za te prve dvije utakmice nije smjelo ići u takvo rezanje igračkog kadra. Uz Žorića, koji je u sjajnoj formi, i još jednog starijeg igrača sada bismo imali barem jednu pobjedu. Nisam ja protiv smjene naraštaja, no trebalo je to odigrati malo mudrije jer nismo mi više u poziciji da ćemo sigurno nekoga dobiti. Igrače koji su igrali treba razumjeti jer previše je među njima bilo reprezentativnih debitanata koji su dali sve od sebe, ali to nije bilo dovoljno.

Trebaju nam iskusni igrači

Mula drži da se u hrvatskoj košarci iskusni igrači prerano otpisuju.

– Kod nas se otpisuju s 33-34, a Španjolci su u ovim kvalifikacijama u reprezentaciji imali igrače od 37-38.

Damir je prestao igrati s 37 godina.

– Teška sezona i turbulencije u KK Zagrebu ubrzali su moju odluku. Imao sam plan prestati kada sam sa Zagrebom postao prvak Hrvatske, no nagovorili su me da igram i Euroligu. No godine čine svoje i ja to više fizički nisam mogao pratiti, a kada danas vidim Navarra, bude mi žao vidjeti tako velikog igrača da nije otišao na vrijeme. To je nešto što ne možeš odlučiti, već moraš osjetiti da su stigli mlađi, brži, agresivniji i jači od tebe.

U dvoboju favorita za naslov najboljeg košarkaša prednost je dao Bogdanoviću.

– Bogdanović se nametnuo svima i reprezentativno i klupski, posebice u svom NBA klubu Indiani. Šarić se pak nametnuo kao drugi igrač reprezentacije koju će njih dvojica morati vući i u budućnosti.

Mulin izbor:

Bojan Bogdanović (Wash./Indiana) 10

Dario Šarić (Philadelphia) 7

Luka Žorić (Dinamo Sassari) 5

Hrvoje Perić (Venezia) 3

Marko Popović (Fuenlabrada) 1