Slavni Hrvat oglasio se emotivnom porukom na Instagramu: 'Ovo mi je jedan od najtežih trenutaka...'

U potezu koji je šokirao NBA ligu, Los Angeles Clippersi su na samom kraju prijelaznog roka razmijenili Ivicu Zubca u Indiana Pacerse. Odluka je iznenadila mnoge jer je hrvatski centar bio najdugovječniji član momčadi i njezin stup, a Clippersi su bilježili sjajne rezultate. U sklopu razmjene, Zubac i Kobe Brown poslani su u Indianu za mladog beka Bennedicta Mathurina, centra Isaiaha Jacksona te paket budućih izbora na draftu, što signalizira zaokret kluba prema budućnosti.

Nedugo nakon objave, Zubac se emotivnom porukom na Instagramu oprostio od kluba i navijača. "Ovo je jedan od najtežih trenutaka u mom životu. Točno prije sedam godina ova mi je momčad dala priliku i nikad nisam mogao zamisliti da će se sve ovako razviti", napisao je Zubac. U dirljivoj objavi istaknuo je kako mu je Los Angeles postao dom, a Clippersi obitelj, te se zahvalio navijačima na bezuvjetnoj podršci tijekom dobrih i loših večeri.

Cijela situacija dobiva dodatnu emotivnu težinu zbog nevjerojatnog tajminga. Naime, samo dan prije razmjene, Ivica i njegova supruga Kristina dobili su prvo dijete, zbog čega je i propustio prethodnu utakmicu. Vijest o selidbi stigla je u trenutku najveće obiteljske sreće, a njegovu objavu preplavili su komentari podrške bivših suigrača koji su ga nazvali "srcem i dušom momčadi". Odlaskom Zubca Clippersi gube i jednog od najboljih obrambenih centara lige, člana druge obrambene petorke prošle sezone, koji je ove godine bilježio prosjeke od 14,4 poena i 11 skokova.

Unatoč svemu, uprava Clippersa donijela je hladnu poslovnu odluku. Predsjednik košarkaških operacija Lawrence Frank priznao je da je odluka bila "izuzetno teška", ali da je ponuda Indiane bila previše dobra da bi se odbila. Ovim potezom osigurali su kapital za budućnost, dajući prioritet dugoročnosti. Za Zubca sada slijedi novo poglavlje u Pacersima, gdje ga vide kao ključno pojačanje uz zvijezdu Tyresa Haliburtona. Postat će peti Hrvat u dresu Indiane, nakon Žana Tabaka, Brune Šundova, Damjana Rudeža i Bojana Bogdanovića.