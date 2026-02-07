Naši Portali
OKRŠAJ PROTIV FRANCUZA

Sjajne vijesti: Hrvatska ide po broncu na Euru u futsalu, utakmicu možete pogledati besplatno

storyeditor/2026-02-06/PXL_040226_145901388.jpg
\'Marko Lukunic/PIXSELL\'
Autor
Damir Mrvec
07.02.2026.
u 06:00

Hrvatska futsal reprezentacija danas u ljubljanskoj dvorani Stožice (16 sati) igra protiv Francuske za broncu na Europskom prvenstvu

Zavjesa na Europsko prvenstvo u futsalu spušta se danas u ljubljanskoj Areni Stožice, a za hrvatsku reprezentaciju taj posljednji dan natjecanja nosi težinu povijesti. Odabranici izbornika Marinka Mavrovića borit će se za prvu medalju na velikim natjecanjima, a sudbina je htjela da im na putu do bronce stoji protivnik s kojim je sve i počelo, Francuska. Malo je tko na početku turnira mogao predvidjeti da će upravo te dvije reprezentacije odlučivati o postolju. Utakmica počinje u 16 sati u ljubljanskoj dvorani u Stožicama, prijenos je na programu RTL 2.

Jedan od ključnih faktora za Hrvatsku mogla bi ponovno biti podrška navijača. Arena Stožice u polufinalu protiv Španjolske bila je obojena u crveno-bijele kvadratiće, a igrači su imali gotovo pa domaćinsku atmosferu. Upravo na tu snagu s tribina računa i izbornik Marinko Mavrović.

– Neopisivo sam zahvalan našim igračima. Umor je sigurno velik, ali oporavit ćemo se i još jednom baciti na glavu za medalju. Ako je ikako moguće, molim navijače da nas podrže i danas. Bude li tako, sigurno ćemo zbog njih biti u prednost. Francuska je momčad o kojoj sve znamo, odigrali smo s njima utakmicu u skupini, ali i prethodno smo se često susretali. Nema tu tajni, znamo odakle nam prijeti opasnost, oni znaju u čemu smo mi najbolji. Utakmicu za treće mjesto dobit će ona momčad koja će više željeti pobjedu i čija će mentalna snaga biti jača – poručio je izbornik.

U utakmici za broncu ključni će biti dvoboji na svakom dijelu terena. Hrvatska će se osloniti na iskustvo kapetana Jelovčića, golgeterski instinkt Luke Perića i Antonija Sekulića te inspiraciju Duje Kusture, koji je već pokazao da zna kako protiv Francuza. S druge strane, najveća prijetnja dolazit će od Souheila Mouhoudinea, jednog od najboljih strijelaca turnira sa šest postignutih golova, te brzih i tehnički potkovanih Mamadoua Tourea i Abdessamada Mohammeda. Obrana će morati biti na najvišoj razini, a realizacija prilika bit će ključna jer se u ovakvim utakmicama ne stvara mnogo šansi.

Za hrvatski futsal osvajanje bronce predstavljalo bi najveći uspjeh u povijesti. Dosad je najbolji plasman bilo četvrto mjesto na Europskom prvenstvu 2012. godine, kada je Hrvatska bila domaćin. Ova generacija, predvođena iskusnim kapetanom Francom Jelovčićem, ima priliku nadmašiti taj rezultat i donijeti prvu medalju. S druge strane, Francuska je reprezentacija u strelovitom usponu. Nakon polufinala Svjetskog prvenstva 2024. godine ovo im je tek drugi nastup na europskim prvenstvima, a već su stigli u samu završnicu, što potvrđuje njihov ogroman napredak pod vodstvom izbornika Raphaëla Reynauda.

U 19.30 sati uslijedit će spektakularno finale, pravi futsalski "El Clásico" između Španjolske i Portugala. Španjolska će tražiti svoj rekordni osmi naslov europskog prvaka, dok će Portugal pokušati osvojiti treći uzastopni naslov.
futsal hrvatska futsal reprezentacija

