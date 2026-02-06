Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'TERCA NA TIŠINU'

Srpski as poslao emotivnu oproštajnu poruku Zupcu: 'Fališ brate, cijepaj dalje'

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
06.02.2026.
u 11:20

Zubac je u Clippersima igrao od 2019. kada je stigao iz susjednih LA Lakersa u razmjeni za Mikea Muscalu

Ivica Zubac jučer je razmijenjen iz Los Anegels Clippersa u Indiana Pacerse te tako nakon punih deset godina napustio Grad Anđela te će zaigrati za svoj treći klub u NBA karijeri. S njim će put Inidanapolisa i Kobe Brown dok su u suprotnom smjeru otišli Bennedict Mathurin i Isaiah Jackson te dva izbora prve runde na draftu.

Zubac je u Clippersima igrao od 2019. kada je stigao iz susjednih LA Lakersa u razmjeni za Mikea Muscalu. Etablirao se kao jedan od najboljih centara lige te jedan od najboljih braniča, što pokazuje i izbor u drugu najbolju defenzivnu momčad prošle sezone. Tijekom dugog vremena u Clippersima ostavio je dubok trag te su mnogi njegovi bivši i sadašnji suigrači reagirali na trade. Posebno emotivan bio je Bogdan Bogdanović.


Srpski reprezentativac objavio je na Instagramu nekoliko fotografija s hrvatskim centrom i napisao: "Terca na tišinu, brate. Mnogo fališ, ali cijepaj dalje". Prije toga je objavio story u kojem je napisao "Najveći brate, već fališ. Sretno Zu, ne daj se".

Bogdanović i Zubac igrali su zajedno posljednjih godinu i pol dana te su postali vrlo dobro prijatelji. Zublocka će tako postati peti Hrvat koji je nosio dres Inidane nakon Žana Tabaka, Brune Šundova, Damjana Rudeža i Bojana Bogdanovića.

Ključne riječi
LA Clippers razmjena bogdan bogdanović Ivica Zubac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!