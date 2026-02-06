Srpski as poslao emotivnu oproštajnu poruku Zupcu: 'Fališ brate, cijepaj dalje'

Ivica Zubac jučer je razmijenjen iz Los Anegels Clippersa u Indiana Pacerse te tako nakon punih deset godina napustio Grad Anđela te će zaigrati za svoj treći klub u NBA karijeri. S njim će put Inidanapolisa i Kobe Brown dok su u suprotnom smjeru otišli Bennedict Mathurin i Isaiah Jackson te dva izbora prve runde na draftu.

Zubac je u Clippersima igrao od 2019. kada je stigao iz susjednih LA Lakersa u razmjeni za Mikea Muscalu. Etablirao se kao jedan od najboljih centara lige te jedan od najboljih braniča, što pokazuje i izbor u drugu najbolju defenzivnu momčad prošle sezone. Tijekom dugog vremena u Clippersima ostavio je dubok trag te su mnogi njegovi bivši i sadašnji suigrači reagirali na trade. Posebno emotivan bio je Bogdan Bogdanović.





Srpski reprezentativac objavio je na Instagramu nekoliko fotografija s hrvatskim centrom i napisao: "Terca na tišinu, brate. Mnogo fališ, ali cijepaj dalje". Prije toga je objavio story u kojem je napisao "Najveći brate, već fališ. Sretno Zu, ne daj se".

Bogdanović i Zubac igrali su zajedno posljednjih godinu i pol dana te su postali vrlo dobro prijatelji. Zublocka će tako postati peti Hrvat koji je nosio dres Inidane nakon Žana Tabaka, Brune Šundova, Damjana Rudeža i Bojana Bogdanovića.