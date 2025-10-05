Zaludio je Amerikance i ne prestaje zabijati. Zašto mu Dalić ne daje priliku?

Petar Musa (27), napadač Dallas FC-a, briljira za klub u koji je prije godinu i pol došao iz Benfice. U pobjedi Dallasa protiv LA Galaxyja 2:1 u 32. kolu MLS-a postigao je gol koji mu je već 18. ove sezone, u 29 nastupa. Tako je Musa, koji ima i sedam asistencija, izjednačio klupski rekord po broju golova u sezoni. Musa je izjednačio pothvate Jasona Kreisa (1999.), Kennyja Coopera (2008.) i Jesusa Ferreire (2022.), koji su također postigli po 18 golova. Ali oni su s toliko golova završili sezone, dok ih Musa do okončanja ove sezone stigne nadmašiti. Zato što su do kraja regularne sezone ostale još dvije utakmice, opet protiv LA Galaxyja i onda protiv Vancouver Whitecapsa. Tako Musa može srušiti rekord i ostati sam na prvom mjestu na vječnoj listi najboljih strijelaca Dallasa u jednoj sezoni. Musa je nakon 32 odigrana kola četvrti najbolji strijelac MLS-a, a ispred njega su samo Lionel Messi s 24 pogotka, te Surridge i Bouanga sa po 23 pogotka.

Inače, FC Dallas je na osmom mjestu Zapadne konferencije, što znači da ima veliku šansu plasirati se u doigravanje MLS-a. U povoljnu situaciju doveo ih je Musa svojim golovima. Od početka prošle godine je za Dallas odigrao 64 utakmice, postigao 35 i namjestio 10 golova. U Teksas je došao iz Benfice za odštetu od čak devet milijuna eura, što je bio rekordni transfer Dallasa. Iako u Americi puno zabija, Musa se teško probija u reprezentaciju Hrvatske. Dalić mu je dao priliku na šest utakmica kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024, ali na samo dvije kao starteru. Posljednji put Musa je igrao za Hrvatsku u jesen 2023. godine. Izbornik ga je za predstojeće utakmice kvalifikacija za SP, protiv Češke i Gibraltara, stavio na pretpoziv. Konkurencija u napadu je jaka, ispred njega zasad su Perišić, Kramarić, Budimir, Marco Pašalić, Ivanović, a od napadača na pretpozivu su osim Muse još i Petković, Oršić i Matanović.

Još jedan Hrvat igra odlično u MLS-u, a to je Mario Pašalić, aktualni reprezentativac i bivši krilni napadač Rijeke. Pašalić je ove sezone za svoj Orlando City zabio 12 pogodaka, uz četiri asistencije, a zabio je i ovaj vikend - Columbusu. Orlando je također na dobrom putu da izbori doigravanje MLS-a. Osim Muse i Pašalića, još dvojica Hrvata su u MLS-u. Bivši vratar Gorice i Ludogoreca Kristijan Kahlina sjajan je na vratima Charlottea, nedavno je obranio i jedanaesterac Lionelu Messiju, dok je bivši igrač Rijeke Dario Župarić već petu sezonu u nizu standardan stoper momčadi Portlanda.