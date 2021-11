Zagreb Winter Cup: Prijave za najjači ženski futsal turnir u regiji još uvijek traju!

Zima je u znaku futsala! Od 18. prosinca do 9. siječnja, nakon godinu dana stanke, vraća se Zagreb Winter Cup - najjači ženski futsal turnir u regiji te najmasovniji u mlađim muškim kategorijama do 17, 19 i 21 godine. Prijave za osmo izdanje turnira su u punome jeku, a koliko je ovaj turnir značajan za žene i mlade igrače svjedoče i sami sudionici prošlogodišnjih izdanja.

Jedna od igračica koja se posebno veseli povratku turnira svakako je Gabrijela Gaiser. Pobjednički pehar HEP ženskog futsal turnira podigla je čak četiri puta, jednom s ekipom Gablec i tri puta sa MC Plusom, a sada se nada i petom slavlju, ovoga puta s novim suigračicama.

- Zagreb Winter Cup je za mene jedan od najdražih turnira i svake zime mu se posebno radujem. Iz godine u godinu napreduje, a osjećaj osvajanja turnira je neprocjenjiv. Samim time što se radi o međunarodnom natjecanju i što imamo prilike igrati protiv djevojaka iz drugih država, to podiže turnir na razinu više, a time je i motivacija veća. Organizacija je na nivou svake godine, imamo gdje pratiti rezultate i prijenose što je za svaku pohvalu - rekla je Gaiser te nastavila:

- Na turniru je velika usmjerenost na ženski futsal što je inače rijetkost na sličnim natjecanjima s više kategorija te vjerujem da je svakoj od prijavljenih ekipa velika motivacija igrati na završnici. Upravo ovakvi turniri pozitivno utječu na razvoj ženskog futsala te se nadam kako će i u nadolazećim godinama služiti kao primjer ostalima.

Foto: Vedran Tolić

Osim ženskog futsala, Zagreb Winter Cup uvelike potiče i razvoj mlađih muških kategorija.

- Ovaj turnir svakako je jedan od najprestižnijih, najjačih i najkvalitetnijih turnira u regiji za mlađe kategorije koji se igra po jedinstvenim futsal pravilima što se rijetko viđa na ovim prostorima. Ovo će mi biti već treća godina da sudjelujem. Prve godine igrao sam za kadete Futsal Dinama, a zatim s ekipom Tami-Ing. Ove godine nastupam za Polikliniku Milojević koja će se većinom sastojati od prošlogodišnjih doprvaka Hrvatske u juniorskom prvenstvu u futsalu - objasnio je Antonio Čičić, ujedno i najbolji strijelac šestog izdanja Zagreb Winter Cupa koji do sada ipak još nije uspio podići pobjednički pehar pa je želja za osvajanjem turnira još veća.

- Zadnji put smo nesretno u četvrtfinalu ispali nakon raspucavanja šesteraca i svakako je san napokon osvojiti turnir. Zagreb Winter Cup je ujedno i sjajan način za promociju mladih igrača koji tek dolaze na futsal scenu. Većina utakmica praćena je live streamom, a sama završnica uvijek ide uživo na televiziji što je velika prednost ovog turnira. Jedva čekam da ponovno zaigram na Winteru - dodao je talentirani Čičić.

Prijave za MC Plus Zagreb Winter Cup traju do 9. prosinca ili do popunjenja kvota po pojedinoj kategoriji, a ekipe se mogu prijaviti putem službene web stranice turnira: www.zgwintercup.com. Svi natjecatelji i posjetitelji bit će dužni, u skladu s epidemiološkim mjerama, na ulazu u dvoranu pokazati EU digitalnu covid potvrdu (o cijepljenju, preboljenju ili testiranju).