Zagreb Winter Cup iznenađenja: Porazi aktualnih osvajačica turnira

MC Plus Zagreb Winter Cup približava se kraju, a Boćarski dom je posljednjih dana bio rezerviran za odigravanje HEP ženskog futsal turnira gdje smo ispratili posljednje utakmice u grupnoj fazi natjecanja.

Možda i najzanimljiviji susret bio je onaj između aktualnih osvajačica turnira - MC Plus Agrama i SC Flegara, ekipe koju čine mahom djevojke iz MNK Alumnus. MC Plus Agram stigao je desetkovan jer su zbog crvenih kartona utakmicu morale propustiti važne karike njihove ekipe - Ana Dujmović i Melani Mihić.

Foto: Vedran Tolić

Upravo taj nedostatak iskoristile su iskusne djevojke iz SC Flegara, koje su preko Tee Valente načele gol MC Plusa u 18. minuti susreta. Martina Krog i Gabrijela Gaiser povisile su vodstvo SC Flegara na 3:0, ali posljednje četiri minute preko golmana igrača MC Plus Agram uspio je smanjiti zaostatak na samo gol razlike. U 26. minuti zgoditak je postigla Monika Conjar, a u zadnjoj minuti mrežu je zatresla i Anamari Bošnjak za konačnih 3:2.

- Zasigurno nam je pomoglo što su u prethodnoj utakmici ostale bez dvije bitne igračice, ali mi smo pokazale našu kvalitetu i čak i da su bile kompletne, mislim da bi ishod bio isti. Šteta za dva primljena gola na kraju, ali pobjeda je pobjeda - rekla je Tea Valenta iz pobjedničke ekipe SC Flegar, koja je prokomentirala i koliko bi im značilo po prvi puta osvojiti Zagreb Winter Cup:

- Ovo je među rijetkim natjecanjima i turnirima kojeg naš klub nije osvojio pa nam je to velika želja ove godine. Zagreb Winter Cup je pravi promotor ženskog futsala u Hrvatskoj i šire i bila bi nam čast napokon osvojiti ga.

Treba naglasiti kako je ovo bio drugi poraz u nizu za ekipu MC Plus Agrama pošto su dan ranije poražene od ŽMNK Dinama s visokih 4:1.

Jedna od igračica MC Plus Agram je Monika Conjar, poznato ime u svijetu ženskog nogometa, koja je s ekipom Poliklinika Milojević već imala prilike podići pobjednički pokal na Zagreb Winter Cupu.

- Žao mi je što nismo sve bile na okupu. Da smo bile kompletne bilo bi drugačije, ali ne možemo se vaditi na to. Nismo dobro ušle u utakmicu. Flegar je dobar protivnik, a mi smo samo zadnjih pet minuta igrale onako kako smo trebale od početka - objasnila je Monika, koja se nakon poroda vratila na malonogometne terene i zaigrala za MC Plus Agram iz Svete Nedelje, inače klub koji se natječe u Prvoj HMNL za žene.

Foto: Vedran Tolić

- Jedva sam čekala da se vratim natrag na teren. Treniram zadnja tri mjeseca. Krenula sam laganim tempom da budem spremna za te turnire jer obožavam mali nogomet - izjavila je Conjar te istaknula da joj je upravo Zagreb Winter Cup jedan od najdražih turnira:

- Ja sam oduvijek govorila da je Zagreb Winter Cup odličan turnir i da je među jačima u regiji. Dolazi puno ekipa iz inozemstva, a i puno se više daje na medijskoj važnosti nego recimo na Kutiji Šibica. Utakmice se prenose uživo i stvarno sve pohvale za organizaciju. Žao mi je što je takva situacija s korona virusom jer vjerujem da bi bilo duplo više ekipa, kako muških tako i ženskih.

MC Plus Zagreb Winter Cup sada u potpunosti seli u Sportsku dvoranu Peščenica i 6. siječnja na rasporedu je četvrtfinalna faza natjecanja, dok je sama završnica rezervirana za nadolazeći vikend, kada ćemo i saznati pobjednike u svima kategorijama. Dio utakmica bit će u prijenosu u programu Sportske televizije.

Dnevne ulaznice mogu se kupiti na ulazu u dvoranu po cijeni od 20 kuna. Ulaz će biti dozvoljen samo uz predočenje EU Digitalne Covid potvrde, a za sve posjetitelje i igrače organizatori su osigurali testiranje po povlaštenoj cijeni od 60 kuna.

Rezultati, ženski turnir (skupine)

Graničar Stars – ŽMNK MC Plus Agram 1:7

Poljski dom – ŽNK Agram 1:5

ŽMNK MC Plus Agram – ŽMNK Dinamo 1:4

SC Flegar – Graničar Stars 11:2

KCG Team (SLO) – Poljski dom 9:2

Graničar Stars – ŽMNK Dinamo 0:10

ŽNK Dinamo – Poljski dom 8:0

ŽMNK Dinamo – SC Flegar 2:2

ŽMNK MC Plus Agram - SC Flegar 2:3

6. siječnja

SD Peščenica - raspored

09:00, AMK Sesvete Tupek Auto - Čke (U-17)

09:40, Foolir bar - Beton rez-Transporti Jurić (U-19)

10:20, Square - Pizzeria Z1 (U-21)

11:00, MNK Goli Vrh Stara Hiža pod Okićem - Caffe bar IQ (U-21)

11:40, Sunprotect - BTP Sesvete (U-21)

12:20, ŽMNK Dinamo Zagreb - ŽNK Lju (skupina ŽENE)

13:00, LUMA - MNK MC Plus (U-19, osmina finala)

13:40, MNK Goli Vrh MM Beton - Dugave (U-17)

14:20, KROP Autosalon Many - Kićine bebe (U-19)

15:00, pobjednik LUMA/MNK MC Plus - Poliklinika Milojević (U-19)

15:40, Trgomix - Mexpoa-Autoškola Galek (U-21)

16:20, ŽNK Agram (B2) - A3 (četvrtfinale ŽENE)

17:10, A2 - ŽNK Dinamo Zagreb (B3) (četvrtfinale ŽENE)

18:00, Pauza zapad - CB Mellis (U-17)

18:40, Cviling Prom - Boemi (U-19)

19:20, KCG Team (SLO) - pobjednik A2/B3 (polufinale ŽENE)

20:10, A1 - pobjednik B2/A3 (polufinale ŽENE)

21:00, SC Flegar - Pip (U-17)