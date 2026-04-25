Muškarac (35) došao na hitnu zbog utrnute ruke pa preminuo 20 minuta nakon što je poslan kući

Državljanin Bosne i Hercegovine Mirza Čengić (35) preminuo je 17. travnja svega dvadesetak minuta nakon pregleda u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije, gdje mu je izmjeren tlak te je procijenjeno da nije vitalno ugrožen i da ne zahtijeva hitno bolničko liječenje. Savjetovano mu je da se javi liječniku ako mu se stanje ne poboljša nakon vikenda. V.d. ravnatelja ZHMZŽ-a Mladen Oluić potvrdio je da je upoznat sa slučajem te da je odmah pokrenut interni stručni nadzor nad postupanjem djelatnika. "S obzirom na to da je postupak nadzora u tijeku, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi detaljne informacije o okolnostima događaja niti o eventualnim preliminarnim nalazima. Po završetku nadzora javnost će biti pravovremeno obaviještena o svim relevantnim činjenicama", rekao je Oluić.

Čengić, koji je iz Sarajeva došao raditi sezonski posao u Ražancu, tog se dana oko 16 sati požalio kolegama na trnjenje ruke i lijeve strane tijela. Dvojica kolega potom su ga odvezla na hitnu pomoć, no umjesto u Objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice Zadar, navigacija ih je odvela u prostorije Zavoda za hitnu medicinu u prizemlju Poliklinike. Ondje mu je, prema riječima prijatelja, izmjeren tlak te mu je rečeno da se javi liječniku ako mu ne bude bolje, piše Zadarski list.

Nedugo nakon što su krenuli natrag prema Ražancu, u blizini benzinske postaje Tri Bartola, Čengiću je stalo srce. Prijatelji su odmah pokušali pružiti pomoć, a potom su se u reanimaciju uključili i djelatnici hitne medicinske pomoći, no unatoč višesatnim pokušajima nisu ga uspjeli spasiti. Prema navodima prijatelja, na intervenciju je izašao i isti liječnik koji ga je prethodno pregledao.

U medicinskoj dokumentaciji, koju potpisuje dr. med. Borna Škibola, upisana je dijagnoza esencijalna (primarna) hipertenzija, odnosno povišen krvni tlak, dok se u anamnezi navodi da pacijent dolazi zbog povišenih vrijednosti tlaka te da negira druge tegobe. Mirzu, kojeg prijatelji opisuju kao uvijek vedru i pozitivnu osobu, obitelj i prijatelji ispratili su na posljednji počinak u četvrtak u 14.30 sati. Na sprovod u Sarajevo otputovali su i njegovi poslodavci, kolege i prijatelji iz Ražanca.