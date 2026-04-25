Milanović dobacio Dabri: 'Gdje si, ustašo'

"Gdje si, ustašo", dobacio je predsjednik Zoran Milanović Josipu Dabri. Predsjednik je sudjelovao na svečajnoj sjednici povodom Dana Općine Stari Mikanovci, kada je neočekivano susreo saborskog zastupnika Dabru, koji je prije nekoliko dana podnio ostavku na mjestu glavnog tajnika Domovinskog pokreta, piše Net.hr. Dabro i Milanović susreli su se nakon službenog dijela, a Dabro je potvrdio da ga je predsjednik u šali pozdravio: "Gdje si, ustašo". Dabro mu je brzo odgovorio, nadovezujući se na predsjednikov govor u kojem je sebe Milanović nazvao "zakopčanim domobranom", kada je riječ o hrvatskoj vanjskoj politici i odnosu prema Rusiji te ratu u Ukrajini.