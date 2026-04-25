PRVENSTVO KOŠARKAŠA

Šesta uzastopna pobjeda Cedevite, Dinamo i dalje tone

Zagreb: Dinamo i Cedevita junior sastali se u 27. kolu SuperSport Premijer lige
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
25.04.2026.
u 23:00

Vodeći Zadar ima učinak 26-4 i osigurao je "broj 1" za doigravanje. Trenutačno je na drugom mjestu Cibona s 23-8, ali trećeplasirani Split (22-7) ima dvije utakmice manje

Košarkaši Cedevite Junior ostvarili su i šestu uzastopnu pobjedu pod vodstvom trenera Vladimira Krstića, a slavili su sa 76-65 na gostovanju u Zaboku, dok je zagrebački Dinamo doživio sedmi uzsatopni poraz izgubivši na gostovanju u Sinju od Alkara sa 77-72. 

Dubrovnik je u Gospinom polju pobijedio Dubravu sa 76-71 i s njom se izjednačio na ljestvici dva kola prije kraja ligaškog dijela. Posljednja utakmica 31. kola na rasporedu je u nedjelju (19 sati), kad će Split na Gripama ugostiti gotovo već otpisanu Šibenku.

Vodeći Zadar ima učinak 26-4 i osigurao je "broj 1" za doigravanje. Trenutačno je na drugom mjestu Cibona s 23-8, ali trećeplasirani Split (22-7) ima dvije utakmice manje. Samobor je sa 16-14 na četvrtoj poziciji, a Dubrava i Dubrovnik su na 15-16. Unatoč nizu od sedam poraza, Zabok je gotovo osigurao nastup u doigravanju s učinkom 14-17.

Za osmo mjesto borbu vode Cedevita Junior (12-19), Alkar (12-19) i Kvarner 2010 (11-20), a teoretski ih može dostići i prestići Dinamo (10-20) koji je ipak bliži razigravanju za ostanak u Premijer ligi. Šibenka je na začelju sa 7-23 i spasiti je od izravnog ispadanja mogu samo tri uzastopne pobjede i tri uzastopna poraza Dinama.
