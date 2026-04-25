Što se stvarno događa s Trumpom? Neobično ponašanje noću zabrinulo stručnjake

Američki predsjednik Donald Trump u posljednje vrijeme intenzivno objavljuje poruke na platformi Truth Social tijekom kasnih noćnih sati i ranih jutarnjih sati, a klinička psihologinja dr. Tracy King upozorava da takvo ponašanje može ukazivati na ozbiljne probleme s regulacijom emocija i kognitivnim funkcioniranjem. Trump je posljednjih tjedana objavio niz vrlo intenzivnih i provokativnih poruka, od prijetnji Iranu da će 'uništiti' iransko stanovništvo, preko kritiziranja pape Lava, dijeljenja AI-generirane slike sebe kao božanskog iscjelitelja, pa sve do upozorenja iranskim snagama... Dr. Tracy King, klinička psihologinja, analizirala je ovaj obrazac. "Volumen objava, njihovo vrijeme i intenzitet, sve ukazuje na visoku razinu aktivacije živčanog sustava. Ponavljanje objava na ovaj način može funkcionirati kao oblik regulacije, način da se unutarnji pritisak isprazni tako što se gura van", objasnila je. Prema njezinim riječima, Trumpove poruke pokazuju smanjenu kognitivnu filtraciju pod stresom. "Umjesto da uspori, promisli o nečemu i tek onda to komunicira, čini se da razmišljanje i izražavanje kod njega idu istovremeno", kaže.

Dr. King posebno upozorava na utjecaj nedostatka sna. "Znamo da nedostatak sna utječe na kognitivno funkcioniranje. Povezan je s većom impulzivnošću, bržim ali manje promišljenim odlukama, smanjenom regulacijom emocija i jačim oslanjanjem na instinktivne reakcije", kazala je, piše Irish Star.

Dodala je da kombinacija intenziteta, sigurnosti i brzine u takvim objavama može opasno smanjiti razmak između impulsa i akcije. "U smislu donošenja odluka, ova kombinacija intenziteta, sigurnosti i brzine može skratiti jaz između impulsa i akcije", dodala je.

Psihologinja ističe da Trumpove objave, s velikim slovima, naglašavanjem dominacije i sigurnosti služe kao učinkovito oruđe za kontrolu narativa i projiciranje snage. Međutim, kada se to događa noću uz mogući nedostatak sna, granica između strateškog performansa i stvarne visoke emocionalne uzbuđenosti postaje zamagljena. "To oblikuje stvarnost i sužava perspektivu, što otežava prilagodbu ili preispitivanje odluka u situacijama visokog rizika", zaključila je dr. Tracy King.

Ovaj obrazac Trumpovog ponašanja na društvenim mrežama izazvao je zabrinutost među stručnjacima, posebno jer dolazi u vrijeme velikih međunarodnih napetosti, uključujući sukob s Iranom. Mnogi se pitaju koliko ovakav stil komuniciranja utječe na donošenje odluka u Bijeloj kući. Bijela kuća dosad nije komentirala analizu psihologinje.